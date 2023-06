Musica, festival ed eventi: l’agenda dell’estate 2023

Da Ravello al Lido di Venezia, dalla Sicilia alla Sardegna, passando per la Costa Azzurra e Malta: ecco una carrellata di grandi appuntamenti culturali, musicali e grandi spettacoli che costelleranno l’estate 2023.

Sicilia – Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo. Dal 15 al 24 settembre torna la manifestazione per celebrare un ingrediente povero, radicato nell’area mediterranea, con una gara internazionale tra chef, capace di aggregare popoli, storie, tradizioni, culture e religioni differenti. Nel programma sono previsti appuntamenti enogastronomici, culturali e musicali, come concerti, talk e spettacoli sul palco e sulla spiaggia, tutti gratuiti. L’Ortigia Film Fest torna a Siracusa. Dal 15 al 22 luglio. Tre le sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso internazionale Cortometraggi. Tre anche le sezioni non competitive: Cinema Women, sullo sguardo femminile nel cinema, Cinema & L’arte della Parola e La Voce del mare. Tre i premi assegnati dalla giuria: Miglior Film, Miglior Interprete e Premio Siae Miglior Sceneggiatura, oltre al premio del pubblico. Agrigento, agosto tempo di FestiValle. Dal 3 al 6 agosto la settima edizione del Festival internazionale di musica e arti digitali, nella spettacolare Valle dei Templi. Un connubio tra jazz e contaminazioni contemporanee in quattro giorni di spettacoli nel parco archeologico più grande del mondo, inserito nella lista Unesco dei Patrimoni Culturali dell’Umanità. Uno scenario unico, con i live al tramonto nel Giardino della Kolymbethra con vista sul Tempio dei Dioscuri, la prima serata si svolgerà sul main stage al Tempio di Giunone, l’afterparty by night sarà invece sulla spiaggia di San Leone, il rituale di passaggio dell’alba al Tempio della Concordia.

Malta – Dal Beer Festival alla Festa della Vittoria. Il Malta Beer Festival, dal 27 luglio al 5 agosto, dieci giorni ricchi di birra, cibo, musica e divertimento. Noto anche come Farsons Beer Festival, l’evento si tiene a Ta’ Qali e occupa un posto speciale nel calendario estivo dell’isola: ogni anno sono migliaia i visitatori. Oltre a rappresentare un’opportunità per provare alcune delle migliori birre locali e internazionali, si possono assaggiare cibi di strada e ascoltare musica. L’ingresso è libero. La Festa della Vittoria cade l’8 settembre e si festeggiano tre avvenimenti: la festa religiosa della nascita della Santa Vergine Maria, il giorno in cui terminò l’assedio del 1565, e quello in cui l’esercito italiano fu sconfitto dagli inglesi nella seconda guerra mondiale. Le celebrazioni si svolgono a Senglea, Naxxar, Mellieha e Xaghra, a Gozo. Dal 1878, inoltre, il grande bacino portuale ospita ogni anno una regata a remi tra sei squadre delle più grandi aree portuali di Malta.

Croazia – Grandi eventi a Dubrovnik e Spalato Il Festival estivo di Dubrovnik, in programma dal 10 luglio al 25 agosto, è una celebrazione della cultura e delle arti, con spettacoli di musica,teatro e danza. Si svolge in vari luoghi della città, tra cui il Palazzo del Rettore, la Cattedrale e la Fortezza di Lovrijenac. Dal 14 luglio al 14 agosto, invece, musica, teatro e danza la fanno da padroni allo Split Summer Festival di Spalato. Di scena numerosi artisti internazionali e locali che si esibiscono in luoghi storici, come il Palazzo di Diocleziano e il Teatro Nazionale Croato.

Francia – A Cannes lo show è pirotecnico. Dal 1998 i più grandi artificieri del mondo si danno appuntamento in Costa Azzurra e la tradizione viene rispettata anche quest’anno dal 14 luglio al 24 agosto. Il palcoscenico è un lungomare di 400 metri, con circa 200.000 spettatori che ogni sera affollano la celebre Croisette di Cannes per il Festival dell’Arte Pirotecnica. Lo spettacolo, al quale fanno da contorno il riflesso dei fuochi sull’acqua e il commento musicale, è anche una gara in cui si affrontano i cinque paesi invitati: Norvegia, Stati Uniti, Austria, Francia e Svizzera. Chi vince si aggiudica una Vestale d’argento, ma quest’estate è in palio anche quella d’oro, evento che cade ogni quattro anni.

Canarie – La comunità arcobaleno a luglio a Tenerife. A Tenerife, isola delle Canarie, dal 23 al 28 luglio si tiene il Festival internazionale dedicato alla cultura, ai diritti e al mondo del business Lgtbqi. Un evento a sostegno della comunità arcobaleno e sul diritto all’amore che prevede un festival musicale, conferenze sulla spiaggia, la consegna dei premi Alan Turing, la creazione di reti di lavoro e un ampio programma di attività di svago. Al festival parteciperanno personaggi internazionali come Carlinhos Brown, Pussy Riot, Chelsea Manning, Robert Biedron, Isabel Coixet o Carlos Umaña. Spettacolo al Festival internazionale di jazz. Il Festival Internazionale di Jazz delle Canarie si celebra dal 30 giugno al 23 luglio contemporaneamente su scenari diversi, come arene e teatri, distribuiti tra Gran Canaria, Tenerife e Lanzarote. Il programma prevede un mix di spettacoli di giovani promesse e di figure importanti del panorama nazionale e internazionale. L’evento dà spazio anche a seminari, lezioni magistrali e jam-session.

Trieste – Aspettando le stelle del jazz. Promosso dal Comune di Trieste nell’ambito di TriesteEstate e organizzato dalla Casa della Musica/Scuola di Musica55, il Festival Internazionale TriesteLovesJazz è in programma da luglio a settembre. La 17a edizione si articola in 23 eventi sul palco di Piazza Verdi e quello del Parco del Museo Sartorio, che ospiteranno concerti con stelle del jazz mondiale, artisti italiani, europei ed extraeuropei. Previsto un momento dedicato al Maestro Lelio Luttazzi, i premi Franco Russo e Jacopo Starini per i giovani musicisti e il suggestivo concerto all’alba per pianoforte.

Puglia – La Cascata monumentale di Santa Maria di Leuca. A pochi metri dal porto, la Cascata monumentale di Santa Maria di Leuca (Lecce) corre lungo una scalinata costruita nel 1939 come parte terminale dell’Acquedotto Pugliese. Lo spettacolo si può ammirare solo in determinati periodi dell’anno. Quest’estate, l’acqua è aperta dal 30 giugno e l’appuntamento, accompagnato da un gioco di luci a ritmo di musica, si rinnoverà tutti i venerdì di luglio e di agosto, a eccezione della settimana di Ferragosto, quando sarà anticipato a martedì 15.

Calabria – Roccella Summer Festival tra concerti e spettacoli. Dal 2 al 22 agosto, nel Teatro al Castello di Roccella Jonica, anche quest’anno va in scena il Roccella Summer Festival. Tra gli artisti che si esibiranno gliArticolo31, Tananai, Gigi D’Alessio, Panariello e Masini, Nek e Renga, Piero Pelù, Fiorella Mannoia e Danilo Rea.

Campania – Ravello Festival nel segno di Wagner. Dal 2 luglio al 30 agosto la 71a edizione di Ravello Festival, nel segno di Wagner: è un festival musicale e culturale estivo che si tiene ogni anno a Ravello, in Costiera Amalfitana. Comprende manifestazioni di musica classica, cinema e letteratura con artisti di fama internazionale. Sono 24 gli appuntamenti in cartellone: 9 concerti sinfonici, 4 concerti jazz, una Maratona Chopin che in 10 tappe, affidate a nove pianisti italiani di generazione e formazione diverse, ne presenterà tutta la produzione per pianoforte solo. L’evento speciale conclusivo è un omaggio a Frank Sinatra a 25 anni dalla scomparsa.

Sardegna – A Tempio Pausania il Faber Festival. I luoghi tanto amati da Fabrizio De André saranno i protagonisti della 18a edizione del “Tempio Faber Festival”, omaggio al celebre cantautore genovese. Per tre giorni, da venerdì 14 a domenica 16 luglio, l’evento trasformerà in un teatro a cielo aperto il centro storico di Tempio Pausania, cittadina d’adozione di De André, tra musica, arte e natura. A mettere in musica l’omaggio a De André saranno come sempre artisti nazionali e internazionali, scelti dal direttore artistico, il musicista e compositore Sandro Fresi, che cura, in sinergia con il Comune di Tempio la programmazione della manifestazione.

Venezia – Il Festival del Cinema e la Regata Storica. Appuntamento imperdibile di livello mondiale, il Festival del Cinema si terrà dal 30 agosto al 9 settembre nello storico Palazzo del Cinema sul lungomare Marconi e in edifici limitrofi, al Lido e nel resto della laguna. Come vuole la tradizione, le star in celluloide arriveranno al Lido via mare, seguite passo dopo passo dai fan, che gremiranno le calli e i campi circostanti pur di vedere, anche per un attimo, i loro idoli sfilare sul Red Carpet. Chi si aggiudicherà quest’anno l’ambitissimo Leone d’Oro? Altro evento tradizionale di Venezia è la Regata Storica, che si svolge la prima domenica di settembre, quest’anno il 3. Rappresenta uno dei momenti più spettacolari, pittoreschi e coinvolgenti sulla Laguna, particolarmente sentita dai veneziani, che la seguono lungo le rive del Canal Grande. Il corteo storico rievoca l’accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, sposa del Re di Cipro, che decise di rinunciare al trono a favore della Serenissima.