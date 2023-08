Musumeci: «Approvato il Piano del mare»

#InCammino nel Gran Paradiso tra marmotte, stambecchi e laghi alpini Alla scoperta del Parco Nazionale Gran Paradiso, il primo parco nazionale istituito in Italia, che nel 2022 ha festeggiato i suoi primi cento anni, e che si svela ai turisti... The post #InCammino nel Gran Paradiso tra marmotte, stambecchi e laghi alpini first appeared on ViaggiOff.

Milano Summer Experience, dalla mongolfiera alla crociera sui Navigli Sono sempre di più i turisti a Milano. Il capoluogo meneghino, ormai lontano dall'essere considerato metropoli puramente d'affari, nei primi sei mesi del 2023 ha messo a segno un record...

Paura di volare? I 10 consigli degli psicologi per sconfiggerla Quando l'aereo fa paura: no, non stiamo parlando del timore di scioperi e disservizi dietro l'angolo in alta stagione, o dell'altrettanto attuale spauracchio del caro-tariffe. Il tema è più profondo,...