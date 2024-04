Mutika Emc fattura 23 milioni e raddoppia i numeri pre Covid

Un fatturato di 23 milioni, +17% rispetto al 2022. Mutika Emc, Experience management company, ha chiuso il 2023 confermando il trend di continua crescita degli ultimi anni: nel 2022 +515 % rispetto al 2021 (post lockdown), nel 2021 +200% rispetto al 2020. Inoltre, i numeri rispetto al 2019 sono più che raddoppiati: +164% nel 2022 e +183% nel 2023.

Inoltre, quest’anno, per la seconda volta dopo il 2021, il Financial Times ha inserito Mutika Emc nella lista “Financial Times 1000: the eighth annual ranking of Europe’s fastest-growing companies”. Il Sole 24 Ore invece l’ha collocata in “Stelle del Sud – le 200 aziende eccellenti del Mezzogiorno” a conferma della solidità economico-finanziaria.

Per sostenere quest’importante crescita, l’azienda ha avviato già nel 2022 un piano di sviluppo, che prevede investimenti in formazione, ricerca e innovazione (nuove tecnologie e sostenibilità ambientale) e una campagna di recruitment, rivolta a figure professionali altamente qualificate. Al febbraio 2024 il numero di collaboratori ha raggiunto quota 40. Inoltre, a supporto della nuova struttura aziendale, è stata creata la figura training & talents developments, che si preoccupa della formazione e del benessere in azienda di tutto il team.

Mutika Emc è impegnata in un piano di diversificazione del business: avrà particolare rilevanza la realizzazione di un albergo diffuso 5 Stelle, a Modica, in Sicilia, con l‘obiettivo di riqualificare e rilanciare una parte del centro storico intorno al duomo della città, offrendo ospitalità raffinata all’insegna dello slow-living e della qualità, creando nuove opportunità di lavoro.

Il brand è ulteriormente rafforzato da un piano di corporate social responsability, che prevede fra l’altro: la conferma del supporto come abbonati corporate del Teatro Alla Scala di Milano, avviato nel 2022, il sostegno a iniziative culturali nel territorio di Modica. A breve verrà annunciata la partnership con Fondazione Inda del teatro antico di Siracusa e l’avvio delle procedure per la qualifica di B-Corp company.

Tutti gli eventi organizzati da Mutika Emc in Italia e all’estero includono obiettivi Esg a beneficio delle comunità locali e si avvalgono di tutti gli strumenti possibili per ridurre l’impatto ambientale.

Questi risultati hanno spinto l’azienda a rafforzare l’executive team con l’inserimento del nuovo ruolo di chief operating officer, ricoperto da aprile da Pierfranco Dursi, che affiancherà Stefano Giaquinta nei suoi progetti di sviluppo in Italia e all’estero e nel consolidamento dell’attuale asset aziendale.