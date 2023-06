My Locauto Friends, varato il programma di fidelizzazione multiprodotto

È stato varato un innovativo programma loyalty nel settore rent a car, destinato ai clienti della Locauto Rent che vogliono vivere un’esperienza di noleggio combinata a benefit e sconti esclusivi. MyLocauto Friends è infatti ad oggi l’unico programma di fidelizzazione multiprodotto e multicanale, gratuito e cross sell nel mondo dell’autonoleggio, con sconti e vantaggi progressivi in base al numero di noleggi effettuati, che tiene conto anche dello storico del cliente sin dal giorno di iscrizione al programma.

Un programma di fidelizzazione che evolve insieme alle abitudini di noleggio di ciascun cliente grazie a tre livelli di avanzamento (Beginner, Enthusiast ed Expert) per usufruire di sconti sulle tariffe orarie e giornaliere, riduzione ed eliminazione delle franchigie, sconti sui servizi aggiuntivi (es. baby seat e rifornimento carburante), tolleranza oraria e altri benefit.

«Consideriamo la customer centricity – commenta Raffaella Tavazza, ceo Locauto – un elemento fondamentale della strategia aziendale. MyLocauto Friends nasce per offrire una customer experience ancora più semplice e allo stesso tempo esclusiva. Un programma dedicato ai clienti che, da anni, scelgono quotidianamente Locauto come mobility partner».

«Così come già avvenuto in altri progetti recenti – aggiunge Giuliano Benaglio, chief marketing officer – anche MyLocauto Friends si distingue principalmente per la semplicità con la quale è stato pensato e sviluppato: tre livelli, semplici da raggiungere, che non obbligano ad alcun tipo di spesa minima. Un programma loyalty disponibile su tutti i canali di prenotazione diretti e che considera, all’atto dell’iscrizione del cliente, l’eventuale storico esistente con Locauto, valorizzandone quindi la fedeltà sin dal primo giorno».

Per partecipare al programma, infatti, occorre solo che il cliente crei il profilo nell’area riservata MyLocauto che permetterà poi di accedere alla sezione MyLocauto Friends e, una volta aderito al programma, visualizzare direttamente il proprio livello e avere accesso così alle offerte dedicate, potendo usufruire fin da subito di uno sconto sulla tariffa di noleggio auto.