Naar affida il marketing B2B a Silvia Mussa

Un nuovo direttore per il B2B marketing nominato da Naar Bespoke Travel, che annuncia l’ingresso in azienda di Silvia Mussa.

Silvia Mussa vanta una carriera manageriale lunga tredici anni nel marketing maturata all’interno di una primaria realtà del settore turistico, dove ha operato su business unit retail, corporate e tour operating, sviluppando progetti e strategie dedicate al trade.

Luca Battifora, managing director, ha dichiarato: «Siamo impegnati su diversi progetti di sviluppo, in termini dimensionali con le sedi estere per l’espansione nei mercati europei, strutturali in Italia che oltre a rappresentare il principale mercato per volumi prodotti ad oggi, la sede di Milano funge anche da hub per l’approvvigionamento di prodotto e servizi a beneficio di tutti i mercati in cui Naar è presente».

«Era necessario dotarci di una struttura marketing ancora più solida – ha aggiunto Battiflora – Accrescere le nostre competenze, completare il team in linea con le esigenze dell’azienda e l’ingresso di Silvia rappresenta il completamento di questo percorso».

Molte le iniziative programmate per il 2026. Dopo l’Itb di Berlino dove il team Naar Bespoke Travel Germania, Svizzera e Benelux, ha incontrato presso il proprio stand clienti e fornitori, il lavoro del marketing prosegue con eventi e molti altri appuntamenti dedicati alle agenzie di viaggio partner, con la comunicazione – sia corporate sia trade – e con attività di consolidamento del brand a livello internazionale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Naar Bespoke Travel