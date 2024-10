Naar e Brand Usa insieme per promuovere nuovi itinerari con treni storici

Promuovere i viaggi in treno, con un’attenzione speciale alle tratte di lunga percorrenza e ai treni storici. Operazione di co-marketing per Brand Usa, l’Ente del Turismo degli Stati Uniti, e Naar Bespoke Travel, tour operator specialista della destinazione, festeggiata in un evento esclusivo organizzato il 24 ottobre a Napoli, presso il museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Nella storica location, di fronte a 45 agenti di viaggi, il product manager Stati Uniti Naar, Erica Melegari, Antonella Murgolo, trade manager Italy Brand Usa, con i partner Letizia Sirtori, director of Global Tourism Development destination Dc e Ita Airways hanno presentato le proposte di itinerari in treno Naar, in particolare con partenza da Washington Dc, connessa all’Italia grazie al volo diretto da Roma operato da Ita.

Già durante l’anno Brand Usa e Naar Bespoke Travel avevano organizzato una serie di iniziative volte a far conoscere i viaggi in treno, tra cuiwebiNaar, dedicati alla formazione degli agenti di viaggi sugli itinerari ferroviari, attività di comunicazione sui canali social e ulteriori appuntamenti in programma per settembre e ottobre.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a diversificare le esperienze turistiche negli Stati Uniti, con l’obiettivo di presentare nuove idee di viaggi a italiani e stranieri per cogliere il mercato del turismo lento e sostenibile, che consente ai viaggiatori di scoprire il territorio in modo più autentico.

«Il mercato italiano è particolarmente importante per noi – spiega Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa – Nel 2023 abbiamo accolto 467.688 viaggiatori dall’Italia e quest’anno abbiamo già superato quella cifra, con 566.121 italiani che hanno viaggiato da gennaio a luglio 2024, segnando una crescita del 21%. Guardando al 2025, ci aspettiamo di raggiungere, se non superare, il record pre-pandemia per gli arrivi italiani negli Stati Uniti».

Erica Melegari ha aggiunto: «Naar è riconosciuta da sempre nel mercato italiano come specialista per i viaggi negli Stati Uniti. La nostra offerta, basata su una solida selezione di itinerari classici e iconici, si è evoluta negli anni, arricchendosi di nuove esperienze e proposte grazie a un costante lavoro di ricerca e perfezionamento e alla stretta collaborazione con enti del turismo e fornitori. Con il sostegno di Brand Usa ho la possibilità di mostrare aspetti e luoghi meno conosciuti, ma che meritano di essere proposti a tutti quei viaggiatori in cerca di nuove rotte».

