Naar sbarca in Benelux e prosegue nell’espansione in Europa

Prosegue l’espansione internazionale di Naar Bespoke Travel. A pochi giorni dalla notizia dell’arrivo di Luca Battifora come nuovo direttore generale, il tour operator annuncia l’apertura di una sede a Bruxelles dopo quelle di Parigi e Francoforte.

In occasione della Bmt di Napoli era arrivato l’annuncio ufficiale dell’apertura di Naar Reisen in Germania e dopo neanche un mese, lo sviluppo prosegue con un ulteriore investimento in Benelux.

La piattaforma tecnologica di Naar è già pronta ad adattarsi alle esigenze delle agenzie di viaggi di Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, offrendo viaggi su misura in tutto il mondo. Il team di Naar Benelux, composto da quattro persone, è capitanato dal country manager Olivier Dewit.

«Alla Vigilia di Natale 2023 – racconta Frederic Naar, fondatore e amministratore delegato – venivamo a conoscenza della notizia sulla chiusura di Euram, tour operator online presente in Olanda, Belgio e Francia, e molto apprezzato dalle agenzie sia per la tecnologia che per lo staff. Siamo entrati in contatto con Olivier a gennaio e abbiamo trovato grandi affinità culturali tra le due aziende e un team con grande voglia di ripartire in tempi brevi».

«Da qui – prosegue – la decisione di lanciare subito il Benelux, per preservare le professionalità della squadra e colmare un potenziale vuoto di mercato. Grazie all’intelligenza artificiale e all’architettura avanzata del sistema Naar, saremo in grado di iniziare le vendite già dalla metà di aprile e l’iniziativa sta già riscuotendo notevole interesse da parte del mercato delle agenzie di viaggi locali».

Con l’apertura in Belgio Naar sarà presente in 4 mercati europei con oltre 100 collaboratori in Italia e nel resto d’Europa. Dopo l’apertura ufficiale del Belgio in aprile, dopo l’estate seguirà l’apertura delle vendite in Germania.

La foto inserita nell’articolo è stata inviata dall’ufficio stampa Naar.