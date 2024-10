Naar svela Europa Bespoke: viaggi insoliti e tailor made

Naar, in piena espansione tra Francia e Belgio e da novembre anche in Germania, in occasione della sua presenza al Ttg Travel Experience di Rimini (Pad. A3 – Stand 4) presenta il prodotto Europa Bespoke, con itinerari più insoliti e tailor made e il focus su viaggi esperienziali sia nella parte continentale (ad esempio in Provenza o in Andalusia), sia in Nord Europa e in Gran Bretagna.

Per il viaggiatore più esigente il t.o ha creato anche la linea Indulgence, che si espanderà al lungo raggio, prodotto che segna un ulteriore upgrade in termini di attenzione al dettaglio, ricercatezza, integrazione con il territorio, esperienze e benessere.

In tema di nuove programmazioni ci saranno novità per l’Oceano Indiano, Messico, Thailandia, East Africa con proposte mare e combinati; nuovi tour e soluzioni di viaggio anche per Stati Uniti, Australia, Sud America, Giappone e Africa Australe.

Le agenzie di viaggi saranno al centro di diverse iniziative commerciali e di formazione tra fam trip e road tour da nord a sud Italia, webinar, elearning ed eventi, come quello dedicato al segmento sposi.