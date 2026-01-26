Napoli, Chiara D’Andrea alla guida del Convention Bureau

Il 2025 si conferma l’anno migliore di sempre per il turismo congressuale a Napoli, con risultati che rafforzano il posizionamento della destinazione nel panorama Mice nazionale e internazionale. Le richieste registrate segnano un +2% rispetto al 2024, già anno record, e soprattutto un +40% rispetto al 2023, a testimonianza di un percorso di crescita solido e strutturato.

Un traguardo raggiunto grazie al lavoro costante del Convention Bureau di Napoli (Cbn), guidato per oltre dieci anni da Giovanna Lucherini, che conclude il suo mandato lasciando un sistema maturo, competitivo e riconosciuto a livello internazionale.

LA NUOVA DIREZIONE

A raccogliere l’eredità sarà Chiara D’Andrea, già sales & rfp specialist del Cbn, professionista cresciuta all’interno della struttura sin dalla sua fondazione. Una scelta all’insegna della continuità operativa e strategica, che punta su competenze consolidate e profonda conoscenza del territorio.



«Lascio un lavoro che procede nella direzione giusta, in ottime mani – dichiara Giovanna Lucherini –Un percorso che ha beneficiato del contributo fondamentale di tutti i soci privati e del sostegno di Convention Bureau Italia, senza il quale non sarebbe stato possibile raggiungere risultati di rilievo internazionale. Le classifiche di settore lo dimostrano chiaramente».

MERCATO MICE SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE E NUOVI SETTORI

Nel corso degli anni è cambiata in modo significativo anche la composizione della domanda. Se nel 2015, anno di nascita del Cbn, l’85% delle richieste proveniva dal mercato nazionale, oggi la quota italiana si attesta al 68%, mentre i mercati internazionali e intercontinentali sono cresciuti dal 15% al 32%.

Il Regno Unito si conferma il primo mercato estero per numero di richieste, seguito dagli Stati Uniti. In forte crescita anche Canada, Sud America e Oriente, con performance particolarmente positive da Cina, India e Giappone, segno di un crescente appeal globale della destinazione.

I settori maggiormente interessati all’organizzazione di eventi a Napoli, Caserta e Ischia sono Medico/Pharma, Incentive e Convention Corporate (bancario-assicurativo, Gdo, moda e cosmesi).

“Oggi il nostro lavoro si sta ampliando – sottolinea Lucherini – Non ci occupiamo più esclusivamente di congressi, ma di molteplici tipologie di eventi. Da anni siamo un punto di riferimento per l’intero mondo Mice del territorio».

Con numeri record, mercati in espansione e una governance pronta a raccogliere nuove sfide, Napoli si consolida come una delle destinazioni più dinamiche del turismo congressuale italiano.