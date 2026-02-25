Napoli, il ministro Santanchè inaugurerà la Bmt il 12 marzo

Giovedì 12 marzo, il ministro del turismo, Daniela Santanchè, inaugurerà la 29ma edizione della Bmt – Borsa mediterranea del turismo – in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, fino al 14 marzo.

«Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo delle 29 edizioni – ha affermato Angioletto de Negri, ideatore e organizzatore della Bmt – in un momento così dinamico per il comparto turistico. La fiera non è solo una vetrina per l’Italia e il Mezzogiorno, ma si conferma una piattaforma strategica capace di anticipare i trend, come dimostra il forte interesse per il segmento Luxury Destination, il focus sulla rivoluzione dell’intelligenza artificiale e lo sguardo già rivolto al grande appuntamento dell’America’s Cup 2027. Pertanto, Bmt 2026 si configura come il marketplace ideale per connettere l’economia reale ai nuovi turismi sostenibili ed esperienziali».

Bmt metterà tutta l’Italia in vetrina, con un focus particolare sulle regioni del Mezzogiorno e, allo stesso tempo, accenderà le luci sull’offerta turistica destinata agli italiani che viaggiano, grazie alla presenza dei principali tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere e poi compagnie aeree, di navigazione, ferroviarie e del vasto universo di attività economiche e imprenditoriali collegate al turismo.

Al via della principale borsa turistica del Sud Italia, organizzata dalla Progecta di Angioletto de Negri, saranno presenti il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio; il consigliere del ministro del turismo per i rapporti istituzionali, Gianluca Caramanna; il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; l’assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. Attesa anche la partecipazione del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e dell’assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa della Bmt