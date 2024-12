Napoli spinge sul Mice: 600 milioni di euro solo dalla Mostra d’Oltremare

Napoli a “trazione Mice”: nel 2023 la città ha ulteriormente consolidato il suo ruolo strategico nel panorama del turismo congressuale accogliendo eventi di grande prestigio come la Mostra d’Oltremare, che da sola ha registrato oltre 60mila partecipanti e un indotto economico di 600 milioni di euro.

Questo successo si è rafforzato anche quest’anno con un +14% attirando un numero crescente di buyer internazionali, interessati a scoprire le potenzialità di Napoli come meta privilegiata per eventi di alto profilo.

In questo contesto di crescente visibilità per la città, a fine novembre Napoli ha accolto un gruppo selezionato di professionisti italiani del settore Mice per un fam trip: un’iniziativa volta a mettere in evidenza non solo l’eccellenza delle infrastrutture cittadine ma anche il fascino unico del suo patrimonio culturale, creando un’esperienza immersiva capace di unire modernità e tradizione.

Il fam trip si è articolato in due giorni: nel primo i partecipanti hanno scoperto le principali sedi congressuali, tra cui la Città della Scienza, il Palabarbuto e la Mostra d’Oltremare. A seguire, una cooking class presso l’Accademia Mediterranea ha permesso di sperimentare la tradizione culinaria locale attraverso la preparazione della pizza, creando un momento di condivisione e convivialità. Nel corso del fam trip si è tenuto, a Palazzo San Giacomo, un incontro istituzionale in cui sono state illustrate le opportunità offerte dalla città per il turismo congressuale. La giornata si è conclusa con un tour nel centro storico.

«Iniziative come questa – ha sottolineato Teresa Armato, assessore al Turismo – rappresentano un elemento strategico cruciale nella promozione di Napoli, destinazione di riferimento per il turismo congressuale. La capacità della città di combinare la modernità delle sue strutture con l’inestimabile valore del patrimonio culturale crea un’esperienza distintiva, capace di soddisfare le esigenze più sofisticate del settore Mice. Guardando al futuro, la città mira a diversificare ulteriormente la propria offerta turistica, con particolare attenzione anche ad altri segmenti come il leisure e il wedding».