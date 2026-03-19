Nasce Bag Radar, la soluzione anti bagagli smarriti di Sita

Compagnie aeree, aeroporti e operatori di assistenza a terra possono ora identificare in anticipo le interruzioni nel processo di gestione dei bagagli, come coincidenze perse, bagagli smarriti, in ritardo o danneggiati, o colli di bottiglia operativi, grazie a degli insight predittivi. Sita ha lanciato Sita Bag Radar, una soluzione cloud di analisi dei bagagli che trasforma i dati operativi in informazioni chiare e fruibili lungo tutto il percorso del bagaglio.

Le irregolarità nella gestione dei bagagli rimangono una delle sfide operative più visibili e costose nel trasporto aereo. I dati necessari per prevenire molti disguidi esistono già nei sistemi utilizzati da compagnie aeree e aeroporti. Sita Bag Radar unisce questi dati e applica analisi storiche, monitoraggio in tempo reale e insight predittivi basati sull’Ai per evidenziare i rischi prima che si trasformino in interruzioni operative.

«Le compagnie aeree e gli aeroporti generano ogni giorno enormi volumi di dati sui bagagli, ma gran parte di queste informazioni è stata storicamente utilizzata per analizzare i problemi dopo che si sono verificati», ha dichiarato Nicole Hogg, director of baggage di Sita. «Con la crescita della domanda dei passeggeri, i team operativi hanno bisogno di una visibilità anticipata dei rischi, così da poter intervenire prima che coincidenze perse o colli di bottiglia si trasformino in bagagli disguidati (ovvero persi). Combinando i dati globali sui bagagli con analisi e insight predittivi basati sull’intelligenza artificiale, Sita Bag Radar aiuta i team ad anticipare le interruzioni e a intervenire più tempestivamente lungo tutto il percorso del bagaglio».