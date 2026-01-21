Nasce Corazul Cruceros per il mercato spagnolo

Sarà presente alla Fitur di Madrid che si apre oggi 21 gennaio, per farsi conoscere al grande pubblico degli addetti ai lavori, la linea della compagnia Corazul Cruceros dedicata al mercato spagnolo e orientata alle famiglie e ai gruppi di amici che cercano vacanze dallo stile di vita mediterraneo.

Il nuovo marchio non è un adattamento di modelli internazionali esistenti, ma è stato creato per rimettere al centro dell’offerta il mercato spagnolo, che, dopo il fermo causato dalla pandemia, non aveva visto il ritorno di un’offerta di crociere allineata alla sua lingua, la sua cultura e il suo modo di godersi il viaggio.

I PASSEGGERI SPAGNOLI AL CENTRO DELL’OFFERTA

Lo spagnolo sarà la lingua principale a bordo, seguito dal portoghese e dall’inglese. Le escursioni a terra saranno effettuate in spagnolo, facilitando un collegamento più naturale e confortevole con le destinazioni.

Il marchio pone le persone, le relazioni e la vita condivisa al centro dell’esperienza, intendendo la crociera come un viaggio per godere insieme di momenti quotidiani, in modo naturale, e senza artificio.

Anche la distribuzione degli spazi di bordo, i ritmi e la filosofia del servizio riflettono un modo di viaggiare sociale e rilassato, incentrato sulla condivisione del tempo insieme; l’offerta gastronomica, le aree comuni e la programmazione a bordo rafforzano questa idea di benessere condiviso, basata sulle relazioni interpersonali, senza sfarzi o lusso eccessivo.

Le crociere si rivolgono a un pubblico multigenerazionale, con spazi e servizi pensati per passeggeri di tutte le età.

Corazul Cruceros farà il suo ingresso sul mercato a luglio 2026 debuttando con una crociera a BuenaVista, Canarie; la nave avrà una capacità di 2.000 passeggeri distribuiti in 941 cabine.