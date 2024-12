Nasce Diamonds Hub, il software Ai (e all in one) al servizio degli hotel

L’Intelligenza ibrida irrompe nel mondo dell’hôtellerie con il Diamonds Hub, prodotto di Diamond Tech, neonata società parte integrante dell’ecosistema di Lvg Group. La sua nascita, infatti, segna di fatto un nuovo capitolo nell’utilizzo avanzato dell’intelligenza artificiale unito a quella umana per ottimizzare i processi strategici e operativi degli hotel.

Diamonds Hub integra l’innovativo concetto di Performance Framework per rivoluzionare la gestione dei processi alberghieri attraverso un approccio di intelligenza ibrida, unendo competenze umane e Ai per migliorare le performance delle strutture. Si tratta del primo performance builder – che può contare anche sull’assistente virtuale Francis Ai – che integra in una piattaforma all in one tutti i processi principali necessari per una gestione completa delle strategie alberghiere: dal revenue management al cost control; dalla brand reputation al quality management e formazione digitalizzata.

«L’intelligenza artificiale non è più una visione futuristica, ma una realtà che sta già cambiando radicalmente il presente – spiega Francesco Dicuonzo, amministratore delegato di Diamond Tech e di Lvg Hotel Consulting – Oggi si può scegliere di ignorare questa rivoluzione tecnologica o, come abbiamo fatto noi, abbracciarla pienamente. Per massimizzare le performance aziendali, il punto di partenza è un’analisi approfondita dei dati, resa possibile dall’Ai, che consente di elaborare volumi di informazioni inaccessibili alla mente umana. Questo approccio integra in modo innovativo processi chiave come revenue management, controllo dei costi, reputazione del brand, gestione della qualità e formazione digitalizzata. Non ha più senso considerare il revenue management separato dal cost control, né trascurare l’impatto delle strategie sulla brand reputation o ignorare l’efficacia delle performance del personale. Siamo entrati nell’era dell’integrazione, dove l’analisi avanzata dei dati rende l’approccio scientifico, orientato a ottimizzare complessivamente i risultati aziendali».