Nasce FoodforWorld by Gattinoni: primo pranzo di beneficenza firmato Cracco

FoodforWorld è una nuova iniziativa di beneficenza voluta dal Gruppo Gattinoni, che unisce l’arte della cucina e il piacere del viaggio in esperienza culinarie, trasformando la tavola in luogo di incontro, di condivisione e mezzo per aiutare i più sfortunati.

Il progetto, concepito come un vero e proprio percorso nel gusto che accompagna i partecipanti attraverso culture culinarie internazionali, prenderà il via il 24 novembre, dal Refettorio Ambrosiano di Milano, con un pranzo benefico d’eccezione firmato dallo chef stellato Carlo Cracco.

Il menu, ideato appositamente per l’occasione, è un omaggio agli ingredienti di qualità e alla sostenibilità, valori cari allo chef. I fondi raccolti saranno devoluti al Refettorio, a favore delle persone più vulnerabili della comunità.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è, infatti, raccogliere contributi per sostenere i Refettori Caritas in Italia, supportando sia la parte alimentare, sia i progetti di inclusione sociale per i soggetti più fragili.

Sette le tappe previste in varie città. I partecipanti riceveranno in omaggio il libro-agenda fotografico realizzato da Paolo Vallara con la collaborazione dell’Istituto professionale Cotto Caurga di Chiavenna (So). Nel libro sono riportate dodici ricette di piatti delle cucine del mondo realizzate da dodici studenti che frequentano l’indirizzo enogastronomico della scuola.

Franco Gattinoni, presidente del Gruppo, sottolinea: “FoodforWorld rappresenta l’essenza del nostro impegno: fare del viaggio un’opportunità di scoperta e condivisione, anche attraverso la cucina. Crediamo che il cibo possa unire persone e culture e con questa iniziativa desideriamo portare un aiuto concreto a chi ha più bisogno. Il progetto nasce per dare cibo a chi cibo non ce l’ha, un concetto di economia ciclica per provare a ridonare alla comunità in forza concreta, un po’ della fortuna di cui beneficiamo ogni giorno, quella di avere tre pasti caldi al giorno sulle nostre tavole».

Il progetto FoodforWorld sarà presentato a Torino, Parma, Milano, Bologna, Treviso e Roma, dal 26 novembre al 5 dicembre, dal management Gattinoni che incontrerà le adv anche per un aperitivo di auguri natalizi.

FoodforWorld è realizzato con il sostegno di Turkish Airlines: la compagnia ha mostrato da subito grande sensibilità verso l’iniziativa.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gattinoni