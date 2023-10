Nasce HeyConad Viaggi e Welcome “entra” nella gdo

Welcome Travel Group entra nel settore della grande distribuzione organizzata e annuncia nel primo giorno della fiera a Rimini la partnership strategica con Conad.

Attraverso l’insegna digitale HeyConad Viaggi, si stringe un nuovo patto tra gdo e agenzie di viaggi.

HeyConad Viaggi entra nelle agenzie del network con una proposta di viaggi dedicata per i clienti dei supermercati della cooperativa, che potranno prenotare sia online che in agenzia.

Nel contempo, la adv che aderiscono hanno una nuova opportunità di business e un’ulteriore leva commerciale da sfruttare. La campagna di adesione presso le agenzie di viaggi prende il via il 12 ottobre.

Obiettivo dell’accordo, attivo a partire dai primi mesi del 2024, è offrire ai clienti Conad – quasi 12 milioni di famiglie ogni settimana – un’esperienza di acquisto integrata con la rete di agenzie di viaggi Welcome Travel Group. Inoltre, i clienti Conad titolari di carte fedeltà (oltre 8 milioni in Italia) avranno accesso a proposte di viaggio personalizzate, con vantaggi esclusivi e la garanzia di elevati standard di prodotto e servizio in linea con il posizionamento dei brand coinvolti.

«HeyConad è l’insegna digitale di Conad che offre ai clienti prodotti e servizi nel segno del claim “persone oltre le cose” – dice Silvia Bassignani, direttore marketing canali distributivi e crm di Conad – Siamo partiti dalla spesa online, ultimo nato è HeyConad Viaggi e aggiungeremo altri servizi. Intendiamo il digitale come potenziatore del punto vendita. L’implementazione di HeyConad Viaggi, oltre a offrire vantaggi esclusivi per i nostri clienti, ci permette di avviare un dialogo sempre più personalizzato con loro, offrendo esperienze di viaggio cucite su misura e rivolte in primo luogo alla valorizzazione del patrimonio italiano tra enogastronomia, benessere, avventura e bellezze del territorio. La partnership che annunciamo oggi con Welcome Travel Group rappresenta una grande opportunità di sviluppo che rafforza la nostra strategia di omnicanalità. Mettiamo le persone al centro di ogni progetto e, anche in questo caso, la circolarità fra punti di contatto digitali e punti vendita fisici, attraverso il prezioso supporto delle agenzie di viaggi sul territorio, ci permetterà di ascoltare sempre di più e da più prospettive i bisogni e le abitudini di consumo delle persone trovando soluzioni concrete e personalizzate per soddisfarle, attraverso un canale aggiuntivo di relazione e fidelizzazione con i nostri clienti».

La piattaforma HeyConad Viaggi è stata lanciata a settembre 2023, in partnership con Thruexperience srl, che gestisce il portale e ne cura operatività e sviluppo di prodotto.

La collaborazione con Welcome Travel Group permette a Conad di ampliare la propria offerta nel mondo del turismo con prodotti esclusivi messi a disposizione dei clienti attraverso un’esperienza di acquisto integrata, grazie al supporto su tutto il territorio italiano delle agenzie di viaggi del network. La piattaforma di prenotazione di Welcome Travel Group sarà integrata nel portale HeyConad Viaggi per consentire ai possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card visibilità e accesso facilitato al mondo travel e alle proposte dedicate, con un’offerta di prodotti vacanze a medio-lungo raggio e crociere, prenotabili attraverso le adv del network che avranno aderito al progetto.

«Conad ha un potenziale grandissimo di clienti a cui andare a proporre un’offerta turistica – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group – Consideriamo la partnership un passo decisivo per offrire alle agenzie del network la possibilità di ampliare notevolmente il proprio portafoglio clienti e ottenere maggiore visibilità anche attraverso i piani di comunicazione congiunti che sfruttano nuovi canali reciproci. Puntiamo all’adesione di un migliaio di adv nel primo anno dell’accordo. Per Welcome Travel Group, questa collaborazione rappresenta anche una significativa opportunità per entrare nel settore della grande distribuzione organizzata attraverso il canale HeyConad Viaggi, aprendo nuove prospettive di business e conferma l’importanza di favorire il dialogo tra il mondo digitale e quello fisico, valorizzando al contempo la consulenza e la professionalità delle nostre agenzie di viaggi. Mettiamo a disposizione prodotto charter e crociere, tutto il nostro catalogo xml. Conad, infine, ha tutte le tipologie di clienti: oltre a famiglie e senior possiamo intercettare nuovi target».

L’operazione sarà accompagnata e supportata da un piano editoriale specifico per aumentare la reciproca brand awareness. I piani di comunicazione di Welcome Travel Group e di Conad garantiranno la massima visibilità delle proposte e delle opportunità per i titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, con l’obiettivo di colpire una base di clientela più ampia.

Parallelamente alla messa a punto della piattaforma HeyConad Viaggi, Welcome Travel Group lavorerà con le agenzie del network su una campagna di adesione al progetto. Il lancio di HeyConad Viaggi, sulla componente esperienziale, sarà supportato da una campagna media – su tv, radio e digital – in programmazione a partire dal 19 ottobre.