Nasce Italia Travel News in collaborazione con Enit

Dammi tre parole. Dammi un giornale, fresco di stampa, che parli la lingua dei mercati incoming. Dammi Italia Travel News, la nuova pubblicazione targata Editoriale 3.0 – casa editrice de L’Agenzia di Viaggi Magazine, di ViaggiOff.it e de L’Annuario del Turismo – in collaborazione con l’Enit.

L’Agenzia nazionale di promozione turistica si è dunque affidata a noi per amplificare e valorizzare il brand Italia, con la Venere testimonial, su alcuni mercati esteri strategici, in occasioni di fiere di settore, durante le quali vengono veicolate tali pubblicazioni.

Primo appuntamento con il novello Italia Travel News è l’edizione interamente in lingua spagnola realizzata per la fiera Fit – International Tourism Fair of Latin America, che si è tenuta dal 30 settembre al 3 ottobre a Buenos Aires (SFOGLIA IL GIORNALE). Focus: il turismo delle origini con l’evocativa copertina El Hogar, che tradotto sta a significare “casa”, ma anche “patria”, e rimanda alla necessità di una parte del popolo argentino di ritrovare le proprie origini italiane, generando notevoli flussi turistici di ritorno.

Edizione successiva in francese per Iftm Top Resa, dal 5 ottobre a Parigi (SFOGLIA IL GIORNALE). Ultimo numero della tripletta iniziale: quello work in progress, in lingua inglese, in distribuzione dal 6 all’8 novembre al Wtm di Londra per raccontare agli inglesi la nostra The Great Beauty. E dunque: stay tuned.