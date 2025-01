Nasce Kel 12 Foundation in difesa dell’ambiente

Un nuovo ente giuridico a difesa dell’ambiente è stato ideato e attivato da Kel 12 con la Kel 12 Foundation, ente filantropico che il tour operator milanese mette in campo per rispondere alle sfide del cambiamento climatico, attraverso progetti socio-ambientali.

Al centro della fondazione la difesa di tre pilastri fondamentali: comunità, ecosistemi e saperi, il cui equilibrio è necessario e determinante per la vita sul pianeta Terra e va preservato di fronte al cambiamento climatico innescato dall’uomo.

L’operatore milanese da sempre si contraddistingue per le sue proposte di viaggi etici e sostenibili, veicolando l’idea che il viaggio sia un’occasione non solo per allargare la propria visione del mondo, ma anche un’opportunità per creare relazioni virtuose tra persone e territori e la la fondazione è stata istituita per dare continuità e supporto alle tante le iniziative benefiche e intraprese dal t.o. nel corso degli anni.

Primo progetto a partire è il “Water & Beyond” in Ladakh, una delle regioni più remote e fragili dell’India nord-occidentale. Ideato da Angelica Pastorella, dottoressa magistrale in Antropologia culturale, Etnologia ed Etnolinguistica, che opera come sustainability project manager di Kel 12, il piano d’intervento interessa la regione Himalayana alimentata in via quasi esclusiva da acque prodotte dallo scioglimento della neve e dei ghiacciai, non potendo contare su altre sorgenti o piogge stagionali, perciò i monasteri buddisti in quota hanno accesso a riserve idriche sempre più ridotte.

Il progetto mira a costruire un nuovo efficiente sistema di approvvigionamento idrico, un monastero femminile e una scuola elementare per novizie, offrendo un’opportunità educativa fondamentale per le ragazze della regione, oggi costrette a viaggi di oltre 500 km per studiare.

«La relazione è il concetto chiave che ci ha spinto a dar vita alla fondazione – spiega Piergianni Addis, presidente di Kel 12 Foundation – e a promuovere progetti dagli impatti positivi attraverso cui connettere viaggiatori e ambienti. Grazie alle competenze ecologiche, sociali ed etnografiche acquisite sul campo, insieme siamo infatti, in grado di creare opportunità che accrescano la capacità di resilienza delle comunità più a rischio, ma anche la conservazione il ripristino dei territori».

Tutti i viaggiatori e le persone interessate potranno dare il loro contributo alle iniziative promosse attraverso Kel 12 Foundation con donazioni dirette o attraverso il 5 per mille.

Consultando il sito kel12foundation.com, è possibile rimanere aggiornati su tutte le iniziative della fondazione e supportare i progetti in corso.