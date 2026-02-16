Nasce MediaWorld Viaggi.

Dietro c’è Bluvacanze

È nato MediaWorld Viaggi, il servizio digitale online che consente di progettare e acquistare viaggi del Gruppo Bluvacanze all’interno dell’ecosistema MediaWorld.

MediaWorld Viaggi vuole rispondere alla tendenza dei consumatori, rilevata da MediaWorld, di comprare sempre di più dispositivi tecnologici affini al settore del viaggio come le action camera, le cuffie Bluetooth, i power bank, le fotocamere mirrorless e i relativi obiettivi, i lettori e-book e i droni – +40% rispetto all’anno fiscale precedente – che evidenzia come il viaggio sia al centro dei temi che spingono il consumatore a comprare.

La piattaforma consente di esplorare e acquistare pacchetti viaggio, tour esperienziali, city break e proposte personalizzabili, attraverso un’interfaccia intuitiva che consente di confrontare le offerte, personalizzare gli itinerari e completare l’acquisto in modo trasparente. Un ruolo centrale è affidato al programma MediaWorld Club, che permetterà agli iscritti di accedere a promozioni dedicate, anticipazioni su nuove destinazioni e vantaggi personalizzati.

L’EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE

Con MediaWorld Viaggi, MediaWorld si posiziona come primo retailer di elettronica di consumo in Italia a presidiare il travel con un servizio dedicato, intercettando un trend emergente che unisce tecnologia, lifestyle ed esperienza.

Per lo sviluppo e la gestione operativa del servizio, MediaWorld ha scelto il Gruppo Bluvacanze come partner tecnico, grazie alla sua capacità di vendita diretta, flessibilità operativa e know how nel turismo organizzato, caratteristiche fondamentali per costruire un servizio affidabile, integrato e scalabile all’interno dell’ecosistema MediaWorld.

I primi preventivi registrati confermano una propensione verso mete leisure e balneari, a testimonianza di una risposta immediata e coerente rispetto alle esigenze dei clienti.

«Il nostro obiettivo è continuare a far evolvere MediaWorld come punto di riferimento per le persone, non solo quando acquistano un prodotto, ma quando progettano esperienze. MediaWorld Viaggi va in questa direzione: è un servizio che nasce dall’osservazione dei comportamenti reali dei clienti e che ci permette di esplorare nuovi territori, mantenendo al centro semplicità, fiducia e qualità dell’esperienza. È un esempio concreto di come intendiamo innovare il nostro modello, partendo dai bisogni delle persone, per essere sempre più una piattaforma omnicanale di servizi e soluzioni», Vittorio Buonfiglio, coo MediaWorld Italia.

«La partnership con MediaWorld rappresenta un passo significativo nella strategia di evoluzione della distribuzione turistica del Gruppo Bluvacanze. Il progetto nasce dall’incontro tra la fiducia che i clienti ripongono in un grande brand retail e la nostra competenza nella consulenza e nell’organizzazione del viaggio. Portiamo il valore del turismo organizzato all’interno di un contesto ad alta frequentazione, rendendo l’acquisto della vacanza più semplice, accessibile e sicuro. È un modello che integra esperienza umana e servizi digitali specializzati, e che interpreta le nuove abitudini di consumo, sempre più orientate alla qualità», Domenico Pellegrino, ad del Gruppo Bluvacanze.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bluvacanze