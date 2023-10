Nasce Top2Go, il t.o. tutto digital di Fouad Hassoun

Si chiama Top2Go la nuova “creatura” di Fouad Hassoun, artefice di quel “Phone&Go” che aveva catalizzato l’attenzione della filiera nei primi anni duemila. Ora con questo nuovo marchio, presentato a Rimini, Hassoun gioca la carta del tour operator che crea e vende viaggi online in tutto il mondo, attraverso un sistema completamente digital che permette di prenotare pacchetti vacanze nelle destinazioni mare, ma anche tour privati.

«Tutto ruota intorno al nostro booking engine – spiega Hassoun – realizzato e congegnato per facilitare l’attività di vendita degli agenti di viaggi, che sul sito hanno una apposita area dove costruire le vacanze dei loro clienti». Il passaggio chiave, che vuole essere il punto di svolta dell’offerta Top2Go, risiede nel fatto che il cliente ha piena libertà di scelta delle date di partenza, del ritorno e dei tour, da abbinare senza vincoli di partecipanti. E, come si legge sul sito, il prezzo finito include il pacchetto-vacanza, i transfer, l’assicurazione medico-bagaglio e l’assistenza di personale qualificato.

Come spiega Paola Rapisarda, senior contract manager di Top2Go: «Noi siamo un t.o. italiano che vende online pacchetti vacanza di alta gamma. I nostri viaggi sono tour privati, volo compreso, e danno quindi la possibilità al cliente di partire nelle date a lui più congeniali e scegliere tra destinazioni e itinerari classici o con delle esperienze caratteristiche. Vendiamo anche i soggiorni mare nelle più belle località del medio e lungo raggio, anche essi inclusivi di volo e transfer. Abbiamo una piattaforma ideata da Orchestra, software house francese, che ci permette di offrire al cliente un pacchetto il cui volo é dinamico in quanto connesso a MisterFly. Gli alberghi sono da noi contrattualizzati direttamente o tramite Dmc, che ci permettono di avere anche l’assistenza in destinazione. A differenza delle altre Ota, Top2Go vende 10 strutture per ogni destinazione e noi garantiamo il top. Ci rivolgiamo quindi ad un target alto, sia esso individuale o in famiglia».

Sul modus operandi di Top2Go è ancora più esaustiva Maddalena Amatruda, marketing manager del t.o.: «Il posizionamento di Top2Go è prioritariamente verso il B2C – quindi utenti viaggiatori – ma con un’attenzione anche al mercato B2B, in quanto piattaforma di vendita viaggi e tour, snella, efficiente e remunerativa per le agenzie di viaggi. Si propone quindi come ulteriore strumento di prenotazione viaggi e tour per le adv italiane, ma con alcuni punti di forza che la differenziano rispetto ad altri tool. Nel dettaglio, il primo contatto dell’agenzia di viaggi con il nostro prodotto avviene attraverso un promotore oppure direttamente online, tramite una registrazione nell’area riservata del sito con apposite credenziali. A seguito della registrazione, l’agenzia entra nella propria area riservata e, al pari di un utente, ha a disposizione un booking engine, grazie al quale potrà ricercare la destinazione d’interesse e selezionare la data di partenza, l’aeroporto, il volo e la struttura. Con appena sei click potrà confermare il viaggio e pagarlo online. L’agenzia, naturalmente, ha la possibilità di vedere alcune informazioni a lei riservate, tra cui la sua commissione oltre che una parte di corrispondenza e assistenza degli operatori Top2Go, specificamente dedicata al canale agenzie».

«Il primo dei nostri punti di forza – aggiunge Amatruda – è la flessibilità, perchèTop2Go offre all’utente la possibilità di scegliere come combinare la vacanza. Poi la tecnologia, perché con pochi click l’utente prenota il suo viaggio, conferma, paga con carta e riceve i documenti di viaggio. Infine l’expertise, perché il nostro team è formato da professionisti di lunga data, provenienti dal settore Travel, ed è capitanato da Fouad Hassoun, imprenditore già noto nel mondo del Tour Operating e presidente del Gruppo alberghiero Kiwi Beach Resort. Top2Go è anche membro di Flash Tour, compagnia egiziana che opera a livello internazionale e, in particolare, in Egitto, Medio Oriente, Africa ed Europa e che possiede numerosi brand nel settore del turismo e dell’ospitalità».