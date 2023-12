Natale e Capodanno, i trend Amadeus: vincono Messico, Sudafrica e Thailandia

Con l’avvicinarsi delle festività, gli albergatori si preparano ad accogliere la domanda di viaggi per Natale e Capodanno. E Amadeus, grazie ai suoi dati di business intelligence previsionali, sta osservando un picco nel periodo suddetto nei principali mercati del mondo.

I dati Demand360+ di Amadeus al 27 novembre 2023 mostrano che l’occupazione alberghiera globale per le settimane di Natale e Capodanno è già al 23%. Si tratta di un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In tutto il mondo, i livelli di occupazione in questa stagione di festività sono superiori a quelli del 2022, il che riflette la fiducia tornata nei confronti dei viaggi e il desiderio che le destinazioni più gettonate godano di un clima più mite.

Secondo il tasso di occupazione alberghiera, le principali destinazioni a livello globale sono tutte estere: comanda Los Cabos, in Messico (77%); seguono a ruota Cape Town in Sudafrica (71%), Phuket in Thailandia (69%), Cancun in Messico (69%), Honolulu alle Hawaii (64%), Tokyo in Giappone (61%), Maldive (59%), Sydney in Australia (58%), Taipei a Taiwan (58%), Kahului alle Hawaii (57%).

In Europa, Medio Oriente e Africa, le mete al top sono: Cape Town (71%), Edimburgo (57%), Dubai 48%, Jeddah 47%, Vienna 47%, Abu Dhabi 46%, Paris 45%, London 41%, Rome 40%, Amsterdam 38%.

Quanto alla nostra Roma, Amadeus segnala che ha registrato il maggiore incremento della domanda, con un aumento del 33% rispetto al 2022.

I tempi di prenotazione si mantengono brevi: il 56% dei viaggiatori di tutto il mondo effettua prenotazioni alberghiere entro una settimana dal viaggio, con un +4% rispetto al 2022.