Ncc, Fiavet soddisfatta per l’ordinanza del Tar

Fiavet plaude all’ordinanza del Tar del Lazio sul dm relativo ai contratti di trasporto con gli Ncc. I giudici hanno sospeso fino al 4 giugno in via cautelare il provvedimento, che disciplina il foglio di servizio elettronico per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente.

“Fiavet Confcommercio è sollevata – si legge nella nota – A inizio dicembre ci eravamo schierati con gli Ncc nella loro protesta sul decreto per l’introduzione di alcune limitazioni e l’assenza di specifiche indicazioni riguardanti l’intermediazione della vendita del servizio Ncc tramite agenzie di viaggi, servizio che è spesso parte integrante di un pacchetto turistico”.

“Il Tribunale Amministrativo – prosegue il comunicato – ha ora riconosciuto, sebbene in sede cautelare, in attesa di un riscontro nella decisione di merito attesa per giugno prossimo, come illegittima la disposizione che esclude la possibilità da parte degli intermediari (quindi le agenzie di viaggi) di stipulare con gli operatori Ncc contratti di trasporto di durata, quelli più spesso utilizzati per la vendita di pacchetti turistici da parte delle agenzie stesse e per l’intera loro programmazione della offerta di servizi turistici alla clientela”.

«Prendiamo atto dell’ordinanza del Tar che va nella direzione auspicata anche da Fiavet Confcommercio – sottolinea il presidente, Giuseppe Ciminnisi – in particolare relativamente alla sottoscrizione dei contratti di durata. Siamo convinti che si possa rivedere la normativa soprattutto nelle parti che non collimano con gli interessi degli operatori del turismo e restrittive per le agenzie di viaggi, oltre che per gli Ncc. Siamo favorevoli a regole proporzionate e ragionevoli, che agevolino la prestazione e vendita dei servizi incoming, fondamentali per il mercato del turismo del nostro Paese».