Ncc per il Mice: LimoLane entra nel capitale di First Travel

LimoLane, la piattaforma di servizio noleggio auto con conducente (ncc), dopo Service Vill entra anche nel capitale di First Travel, importante player nel settore logistica dei trasporti per congressi, eventi corporate e istituzionali.

L’operazione si inserisce nel progetto di crescita ed espansione nazionale e internazionale della piattaforma, presente in 50 Paesi e 500 città in tutto il mondo, che nel primo semestre 2024 ha registrato un aumento di ricavi del +75% rispetto al 2023 con una previsione di crescita, insieme a First Travel, per ricavi consolidati previsti per fine anno superiori a 40 milioni di euro.

«Questa operazione rientra nella strategia di consolidamento di LimoLane come leader di mercato in Italia, e proseguirà con determinazione anche nel 2025 includendo l’espansione a livello internazionale – afferma Francesco Righetti, ceo di LimoLane – Il 2024, a fronte di una importante crescita nel 2023, chiuderà con segno nettamente positivo. Abbiamo coordinato i servizi di mobilità in oltre 350 eventi in tutto il mondo, pari ad un incremento del 52% rispetto all’anno scorso. Risultati possibili grazie alle sinergie attuate con le società entrate nel gruppo e anche alla nostra piattaforma che ha garantito gli spostamenti per gli ospiti e lo staff coinvolti nei settori moda, sport, musica, aviazione e lusso».

Punto forte dell’operatore, la digitalizzazione dei servizi di trasporto attraverso una mobility platform per i diversi utenti aziendali e un’assistenza sempre personalizzata ed attiva 24/7. LimoLane mette a anche disposizione dei clienti un team di esperti in occasione di eventi di alta gamma per offrire un servizio sempre personalizzato ed esclusivo.