Ncl Holdings ordina otto navi: arriveranno entro il 2036

Entro il 2036 otto nuove navi entreranno nelle flotte di Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas grazie al più consistente ordine di nuove navi all’avanguardia nella storia della Ncl Holdings Ltd.

Si tratta di un totale di oltre 25.000 posti aggiuntivi con nuove classi di navi per ciascuno dei suoi tre brand pluripremiati — e la costruzione di un molo per più navi a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas, nonché il suo scalo più apprezzato nei Caraibi. Questa strategia decennale senza precedenti mira a migliorare l’offerta di prodotti, le esperienze per gli ospiti e le infrastrutture operative.

La consegna delle nuove navi per tutti e tre i brand è programmata in un periodo di dieci anni, tra il 2026 e il 2036. Dopo la consegna di quattro navi di classe Prima Plus dal 2025 al 2028, si prevede che Norwegian Cruise Line ne prenderà in consegna quattro con una stazza lorda di circa 200.000 tonnellate, ciascuna con una capacità di quasi 5.000 ospiti, nel 2030, 2032, 2034 e 2036, soggette a finanziamento.

Forte poi del successo delle navi della Classe Allura, l’ultima delle quali sarà consegnata nel 2025, Oceania Cruises prenderà in consegna due navi da 86.000 tonnellate di stazza lorda, ciascuna con una capacità di 1.400 ospiti nel 2027 e nel 2029. Infine, dopo la Explorer Class navi, Regent Seven Seas Cruises prenderà in consegna due navi da 77.000 tonnellate di stazza lorda, ciascuna con una capacità di 850 ospiti, nel 2026 e nel 2029.

Un ambizioso piano realizzato in collaborazione con il costruttore navale italiano Fincantieri che, per ciascun brand, progetterà una nuova classe di navi e si concentrerà sulla creazione di navi più grandi, efficienti e innovative da inserire nelle rispettive flotte. In linea con l’impegno a favore della sostenibilità della compagnia, si prevede che i nuovi progetti faranno avanzare il progresso verso la decarbonizzazione.

«Questo ordine strategico di nuove navi per tutti e tre i nostri pluripremiati brand prevede la costante introduzione di navi all’avanguardia nella nostra flotta e consolida la nostra crescita a lungo termine – ha sottolineato Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. – Ci consente inoltre di sfruttare in modo significativo la nostra portata operativa, rafforzare il nostro impegno per l’innovazione e migliorare la nostra capacità di offrire agli ospiti nuovi prodotti ed esperienze, il tutto includendo opportunità per migliorare l’efficienza della nostra flotta. Siamo altrettanto entusiasti dell’aggiunta di un nuovo molo a Great Stirrup Cay per supportare la maggiore capacità nei Caraibi e molteplici navi che faranno scalo sull’isola, migliorando l’esperienza dei nostri ospiti e offrendo un accesso comodo e sicuro alla nostra isola privata per tutto l’anno».

La compagnia ha ottenuto finanziamenti di credito all’esportazione a condizioni favorevoli per finanziare l’80% del prezzo contrattuale di ciascuna delle due navi Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, soggetto a determinate condizioni. Gli ordini di navi per Norwegian Cruise Line rimangono soggetti a finanziamenti, attualmente in corso.

«Nel corso degli anni, il nostro rapporto di lunga data con Norwegian Cruise Line Holdings si è radicato in una visione condivisa per il futuro dei viaggi via mare, stabilendo costantemente nuovi standard per innovazione, lusso, sostenibilità e soddisfazione degli ospiti nel settore delle crociere», ha aggiunto Pierroberto Folgiero, ceo & managing director di Fincantieri.