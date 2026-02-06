Ncl indossa in fiera il gioiello Norwegian Luna

Norwegian Cruise Line sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, all’interno dello stand di Visit Usa, Pad.9 (B14–B16).

In fiera la compagnia presenta una stagione ricca di novità, a partire dal debutto della nuovissima Norwegian Luna, della Prima Plus Class.

LA NUOVA PRIMA PLUS CLASS

Costruita in Italia presso il cantiere Fincantieri, Norwegian Luna vanta interni curati da studi di fama internazionale come Piero Lissoni per un design contemporaneo, elegante e immersivo.

La nave è sorella gemella di Norwegian Aqua, di cui rappresenta l’ulteriore evoluzione, con dimensioni maggiorate del 10% rispetto alle precedenti navi della Prima Class. Con 322 metri di lunghezza, 156.300 tonnellate di stazza lorda e una capacità di circa 3.550 ospiti, la nave è stata progettata per offrire più spazio, più luce e una connessione ancora più diretta con il mare.

Elemento iconico della nave è la sua Celestial Hull Art, firmata dalla celebre street artist americana Elle, ispirata al riflesso della luce lunare sull’oceano e alla profonda connessione tra l’uomo e le forze celesti

Tra le esperienze da vivere a bordo: l‘Aqua Slidecoaster, l’unico ibrido al mondo tra montagne russe e scivoli d’acqua; il Glow Court, complesso sportivo digitale che di sera si trasforma in nightclub; The Drop, lo scivolo asciutto di 10 ponti; l’Ocean Boulevard, la passerella esterna; l’Infinity Beach, piscine a sfioro con viste panoramiche sull’oceano e il Vibe Beach Club, l’esclusiva area adults-only all’aperto.

Per il segmento premium, The Haven by Norwegian, introdurrà le nuove Duplex Haven Suites su due livelli con tre camere da letto, terrazza privata, piscina affacciata sulla poppa, spa outdoor e servizi personalizzati di maggiordomo e concierge.

L’offerta gastronomica spazia dai ristoranti di specialità firmati Ncl come Cagney’s Steakhouse, Le Bistro e Onda by Scarpetta, alle nuove proposte della Prima Plus Class come Sukhothai, il ristorante thai di specialità, e Indulge Food Hall con dieci concept culinari, inclusa l’area plant-based Planterie.

La nave dal 4 aprile 2026 inaugurerà la sua stagione nei Caraibi occidentali (Roatan, Costa Maya, Cozumel e Harvest Caye) per poi navigare nei Caraibi orientali, con scali a Puerto Plata, Tortola, St. Thomas e Great Stirrup Cay, l’isola privata di Ncl alle Bahamas, dove ad attendere gli ospiti sono una nuova area piscina di oltre 5.600 m², uno swim-up bar, cabane, aree per famiglie e adults-only, e il debutto, nel 2026, del Great Tides Waterpark, un parco acquatico di quasi sei acri con 19 scivoli e attrazioni uniche nel settore.

LA NUVOA BRAND PLATFORM

Durante la Bit, Norwegian Cruise Line presenterà la nuova piattaforma “It’s Different Out Here”, che riafferma il Dna distintivo di Ncl: libertà, flessibilità e un’esperienza di crociera costruita intorno al viaggiatore.

Ci sarà anche spazio per conoscere Norwegian Aura, la nave più grande e luminosa mai realizzata dal brand, già aperta alle prenotazioni e in arrivo nel 2027.