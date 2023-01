Ncl lancia il nuovo catalogo con gli itinerari 2023-2024

Norwegian Cruise Line ha svelato il nuovo catalogo delle sue crociere fino alla fine del 2024, una versione completamente nuova e modernizzata con design in stile rivista.

L’invito ai viaggiatori è quello di pianificare la prossima crociera a lungo termine e lasciarsi ispirare dagli itinerari della compagnia.

Questa edizione è progettata ad hoc per aiutare le agenzie di viaggi a trovare la crociera Ncl più adatta alle esigenze dei loro clienti. Il catalogo è diviso in tre parti.

La prima parte introduce l’esperienza Ncl Fleet Aboard Cruise, con la varietà di cabine tra cui scegliere, i pasti freestyle, l’intrattenimento e l’upgrade gratuito, oltre a fornire una panoramica di Sail & Sustain, il programma di sostenibilità dell’azienda.

La seconda parte nasce per motivare ulteriormente i clienti grazie a una presentazione di grande impatto visivo di ciascuna delle destinazioni toccata dalle navi, con esempi di itinerari e suggerimenti sui migliori porti e sulle escursioni in barca e sulle mete selezionate. Tutte le informazioni dettagliate per gli adv su itinerari e prezzi sono a disposizione anche tramite Book Norwegian.

L’ultima parte del catalogo offre informazioni utili sulla flotta Ncl, sui pacchetti Fly&Cruise e sulle condizioni generali di viaggio.

La brochure sarà recapitata in questi giorni nelle agenzie ed è disponibile anche nella versione digitale.