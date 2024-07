Ncl lancia le crociere oltreoceano 2026 e il nuovo homeport di Philadelphia

Pronti i nuovi itinerari di Norwegian Cruise Line (Ncl), per la primavera/estate 2026 verso Caraibi, Bahamas, Bermuda, Alaska, Canada e New England. Per la compagnia di crociere, anche un nuovo porto di partenza, il Phila Port di Philadelphia.

La nuova stagione include circa 250 itinerari con nove delle 20 navi di Ncl. Partendo dai porti statunitensi e canadesi tra aprile e novembre 2026, le crociere faranno scalo in 30 destinazioni e con una fermata media di 10 ore in porto, gli ospiti potranno godere tutte le attrazioni delle città in cui approderanno.

Il 16 aprile 2026, il Norwegian Jewel effettuerà i suoi primi itinerari di sette-nove giorni verso le Bermuda. Partendo dal SouthPort Marine Terminal Complex, le rotte verso le Bermuda di Norwegian Jewel prevedono pernottamenti al Royal Naval Dockyard (Bermuda), per offrire agli ospiti più tempo per scoprire le acque e le spiagge dell’isola.

«Continuiamo a impegnarci per offrire più esperienze ai nostri ospiti, creando ricordi indimenticabili affinché possano godersi le migliori vacanze con noi e siamo particolarmente orgogliosi di collaborare con Phila Port per istituire viaggi in crociera nell’area, rendendoli ancora più accessibili per la regione del Medio Atlantico degli Stati Uniti», afferma David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line.

Dopo la prima stagione di crociere verso le Bermuda da nuovo porto di Philadelphia, dal 16 aprile al 27 agosto 2026, la nave navigherà con itinerari di 10 e 11 giorni attraverso il Canada e il New England, alternando i porti di imbarco tra Philadelphia e la città di Québec. Gli ospiti potranno godere dei porti più pittoreschi della regione come Saguenay, Charlottetown e Halifax (Canada), oltre ai più conosciuti come Bar Harbor, Maine e Boston.

Il 19 aprile 2026, Norwegian Breakaway sarà la nave più grande di Ncl a offrire scali regolari a Boston con viaggi di sette giorni alle Bermuda fino a novembre. Durante l’alta stagione estiva, i viaggi includeranno una notte al Royal Naval Dockyard delle Bermuda e un giorno a Halifax, Nuova Scozia, uno dei porti più apprezzati del nord est del Canada. Da fine agosto a metà ottobre 2026, la nave intraprenderà itinerari di sette giorni in Canada e nel New England con scali nei porti più pittoreschi.

Norwegian Aqua tornerà a New York per la sua seconda stagione alle Bermuda con itinerari di cinque a sette giorni e pernottamenti sempre al Royal Naval Dockyard (Bermuda).

Altra destinazione battuta saranno le Bahamas per le quali Ncl sta ampliando la sua offerta di crociere brevi, offrendo circa 40 itinerari alle Bahamas da Miami nella primavera/estate 2026. A bordo di Norwegian Getaway le crociere di tre o quattro notti visiteranno Nassau e Great Stirrup Cay nelle Bahamas, l’isola privata di Ncl e il porto più apprezzato dagli ospiti della regione. La nave estenderà la sua stagione a Port Canaveral, Florida, e offrirà rotte di sette giorni ai Caraibi orientali e occidentali, visitando i porti più richiesti della regione, come Montego Bay, Giamaica, George Town, Isole Cayman e Puerto Plata, Repubblica Dominicana.

C’è poi l’Alaska che rimane una destinazione da sogno per viaggiatori ed esploratori di tutto il mondo grazie ai suoi paesaggi costieri aspri, ai maestosi ghiacciai e alla fauna marina locale. La stagione 2026 di Ncl qui inizierà a fine aprile e durerà fino a ottobre, offrendo viaggi da Seattle, Whittier (Alaska) e Vancouver (Columbia Britannica).

Le crociere saranno a bordo di Norwegian Encore, Norwegian Bliss e Norwegian Joy, tutte dotate di attività di intrattenimento speciali, come le uniche piste da corsa su navi.

Norwegian Jade offrirà una serie di spettacolari itinerari di sette giorni tra Vancouver (Columbia Britannica) e il nuovo porto base di Ncl, Whittier (Alaska), senza alcuna notte in mare aperto. Gli ospiti che desiderano conoscere meglio l’Alaska possono aggiungere un Ncl Cruisetour alla loro prenotazione ed esplorare l’interno dell’Alaska.