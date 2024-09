Ncl, Norwegian Aqua svela gli show in anteprima a bordo

Norwegian Cruise Line ha annunciato che “Revolution: A Celebration of Prince” e “Elements: The World Expanded”, due nuove ed esclusive proposte di entertainment, che debutteranno a bordo della nave di prossima generazione della compagnia, Norwegian Aqua, ad aprile 2025.

“Revolution: A Celebration of Prince”, sviluppato in collaborazione con Prince Legacy, Lcc e Primary Wave Music, renderà onore e celebrerà il compianto artista, vincitore dell’Oscar, sette volte vincitore del Grammy Award e 38 volte nominato artista Grammy, durante un concerto con i successi in cima alle classifiche dell’icona della musica, incluse “Let’s Go Crazy”, “Little Red Corvette”, “Delirious”, “Purple Rain”.

Ncl metterà in scena anche lo spettacolo “Elements”, migliorandolo con novità in “Elements: The World Expanded”. Si tratta di uno show che si basa sui quattro elementi (terra, aria, acqua e fuoco) combinando acrobazie, magia e intrighi.

Le due idee sono state sviluppate dal team di produzione interno di Ncl presso Creative Studios di Norwegian Cruise Line Holdings a Tampa, Florida. Il team ha lavorato in collaborazione con Patricia Wilcox, una regista e partner di lunga data di Ncl e premiata coreografa di Broadway.

Altri spazi e spettacoli di intrattenimento nuovi e rivisti includono l’Aqua Theater & Club, “The Improve at Sea”, il game show “The Price is Right Live on Ncl” e “Syd Norman’s Presents: Rumours” – un tributo ai Fleetwood Mac che verrà presentato presso l’Aqua Theater & Club.

REVOLUTION: A CELEBRATION OF PRINCE

Produzione interna di Ncl, lo spettacolo di un’ora a bordo di Norwegian Aqua includerà un concerto che celebra la musica, l’energia e la vita di Prince. Lo spettacolo include esibizioni sia sul palco che fuori per offrire un’esperienza immersiva. Inoltre, gli spettatori avranno la possibilità di partecipare sia ballando con il cast sulla pista da ballo che sedendo sulle poltrone del teatro.

ELEMENTS: THE WORLD EXPANDED

Quindici anni dopo il suo debutto a bordo della Norwegian Spirit, l’Elements” di Patricia Wilcox è diventato uno degli spettacoli di Ncl più apprezzati ed è riproposto in quattro delle navi della compagnia. Adesso sarà rinnovato e reinventato grazie al debutto di Norwegian Aqua.

L’AQUA THEATER & CLUB

L’Aqua Theater & Club, simile al Theater & Club a bordo di Norwegian Prima e Norwegian Viva, si trasforma da un teatro a tre piani in una discoteca in stile Las Vegas a tre piani, dotata di un’ampia pista da ballo, un lampadario potenziato e interattivo, un’illuminazione all’avanguardia e altro ancora. La programmazione dell’intrattenimento include anche una nuova produzione interna di Ncl, “The Welcome Aboard Show”, dove i vocalist, i ballerini e l’equipaggio di bordo forniscono agli ospiti un’anteprima di tutte le offerte che verranno presentate durante la navigazione.

LA NAVE

A partire da aprile 2025 la Norwegian Aqua navigherà per sette giorni seguendo itinerari caraibici partendo da Port Canaveral, Florida, effettuando scali a Puerto Plata, Repubblica dominicana, Tortola, British Virgin Islands, St. Thomas, U.S. Virgin Islands e Great Stirrup Cay, l’isola privata di Ncl nelle Bahamas. Dopo la stagione caraibica della nave, Norwegian Aqua offrirà viaggi di cinque e sette giorni alle Bermuda partendo da New York City, da agosto fino ad ottobre 2025 e successivamente seguirà itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali partendo da Miami, da ottobre 2025 fino ad aprile 2026.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa.