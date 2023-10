Ncl raddoppia le cabine per single in crociera

Norwegian Cruise Line segue gli ultimi trend del mercato crocieristico che vedono la domanda dei single crescere in maniera importante e investe per rafforzare l’offerta della compagnia a loro dedicata raddoppiando dal 2 gennaio 2024 le cabine singole, che passano a 1.000 in totale sulla flotta di 19 navi.

Per i viaggiatori in solitaria che amano particolarmente le crociere, la Norwegian, a partire dal 2 ottobre prossimo, aprirà alla vendita per la prima volta in assoluto, tre nuove categorie di cabine singole: la Solo Inside, la Solo Oceanview e la Solo Balcony, disponibili per crociere in partenza dal 2 gennaio 2024.

«Ci sforziamo di offrire ai nostri ospiti offerte diversificate per creare la loro vacanza da sogno – specifica David J. Herrera, president di Norwegian Cruise Line – Da quando abbiamo lanciato per la prima volta le nostre cabine singole nel 2010 con la Norwegian Epic, queste sono diventate subito molto popolari. Siamo sempre attenti alle esigenze dei nostri ospiti per offrire l’esperienza che desiderano. Dopo aver registrato la crescente domanda di persone che scelgono di viaggiare da sole, abbiamo ora ampliato le cabine singole su tutta la nostra flotta».

Il single che sceglierà di viaggiare con Norwegian avrà a bordo degli spazi dedicati dove rilassarsi e trascorrere del tempo, ma anche attività pensate per la socializzazione. Grazie all’introduzione delle nuove cabine su tutta la flotta Norwegian, in precedenza erano disponibili solo su 9 navi cabine per una persona, i viaggiatori soli avranno ora l’opportunità di visitare tutte le destinazioni del mondo raggiunte dalla flotta.