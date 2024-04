Ncl vara Norwegian Aqua: crociere al via ad aprile 2025

Varo tecnico nello stabilimento Fincantieri di Marghera (Venezia) per Norwegian Aqua, la nave di Ncl di prossima generazione della classe Prima Plus.

Il varo sancisce il completamento dei lavori esterni effettuati sulla nave per prepararla al debutto, previsto per aprile 2025. Per celebrare l’evento, secondo un antico rito della tradizione marinara, due monete, che simboleggiano un’offerta agli antichi dei e dee del mare in cambio di buona fortuna e di una navigazione sicura per la nave, sono state saldate su Norwegian Aqua.

«Siamo entusiasti di celebrare un’altra pietra miliare insieme ai nostri partner di Fincantieri, che sono parte integrante del viaggio delle navi della classe Prima e ci supportano nell’evoluzione della straordinaria esperienza che progettiamo e forniamo ai nostri ospiti – ha dichiarato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line – L’aumento del 10% dello spazio, basato sulle preferenze indicate dagli ospiti delle navi di questa classe, ci garantisce maggiore flessibilità nell’ampliare le proposte e le suggestive ambientazioni a bordo, attraverso cui i passeggeri potranno rilassarsi ed esplorare Norwegian Aqua».

Con 156.300 tonnellate di stazza lorda e una lunghezza di circa 322 metri, la nuova unità sarà più grande del 10% rispetto alle prime due navi della classe Prima, anch’esse costruite da Fincantieri, e disporrà di più spazio e più offerte innovative, tra cui l’Aqua Slidecoaster, le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo, il Glow Court, un nuovo complesso sportivo digitale con pavimento interattivo a led, e la Ocean Boulevard, la passeggiata all’aperto a 360 gradi più grande mai realizzata da Ncl. La nave vanterà anche lussuose sistemazioni nell’area The Haven by Norwegian, tra cui le prime Haven Duplex Suite di Ncl dotate di tre camere da letto. Ricchissima e multietnica poi l’offerta culinaria di bordo, di cui abbiamo scritto qui.

«Il varo di Norwegian Aqua rappresenta un nuovo capitolo della nostra storica collaborazione – ha dichiarato Luigi Matarazzo, direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri – Siamo orgogliosi di far parte di questo viaggio di trasformazione, in cui puntiamo sull’innovazione, pietra miliare del nostro piano industriale, per spingerci oltre i confini e innalzare gli standard del settore».

I lavori su Norwegian Aqua proseguiranno fino al debutto previsto per aprile 2025, quando la nave prenderà servizio, effettuando itinerari di sette giorni nei Caraibi con partenza da Port Canaveral, in Florida. Saranno previsti scali nelle destinazioni tropicali di Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Tortola (Isole Vergini Britanniche), St. Thomas (Isole Vergini Americane) e Great Stirrup Cay, l’isola privata alle Bahamas. Dopo la stagione caraibica, da agosto 2025 a ottobre 2025 Norwegian Aqua effettuerà itinerari di cinque e sette giorni alle Bermuda partendo da New York City, e successivamente crociere di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali con partenza da Miami da ottobre 2025 ad aprile 2026.

