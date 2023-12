Nel 2024 di Belmond anche un nuovo hotel in Costa Smeralda

Il 2024 sarà un “anno di trasformazioni” per Belmond. Così lo ha definito il gruppo di viaggi di lusso. Dopo aver concluso il 2023 con l’acquisizione di una tenuta del XVII secolo in Messico, il brand annuncia ora la sua strategia per l’anno prossimo che include un’espansione selezionata e un ampliamento del suo portafoglio, con un’attenzione sempre maggiore ai viaggi in treno, lo sviluppo di nuove esperienze, oltre a una maggiore attenzione alla responsabilità ambientale e sociale.

Dan Ruff, ceo Belmond, ha dichiarato che: «Molto prima che i viaggi esperienziali diventassero di moda, Belmond ha sviluppato un portafoglio variegato di hotel, rotte in treno, crociere fluviali e safari per offrire esperienze uniche e autentiche, profondamente legate al territorio. Vogliamo continuare a spingerci oltre per promuovere l’arte del viaggio. Il 2024 sarà un anno di grandi trasformazioni, che ci vedrà alla ricerca di nuove proprietà esclusive, viaggi ed esperienze, in particolare per rafforzare la nostra posizione di leader nel settore dei viaggi su rotaie».

NEW ENTRY IN SARDEGNA

Italia protagonista, Belmond continuerà infatti a rafforzare la sua presenza nel nostro Paese, dove gestisce dieci proprietà. Nel 2024 Belmond raggiungerà la Sardegna con Romazzino, A Belmond Hotel, in Costa Smeralda. Questo hotel sulla spiaggia avrà 100 camere, comprese suite e ville, due piscine e una varietà di ristoranti. Inoltre, sempre nel 2024 si concluderà la seconda fase del progetto di ristrutturazione pluriennale di Splendido, A Belmond Hotel, a Portofino, opera del Martin Brudnizki Studio, e la struttura riaprirà per la stagione con nuove camere che si aggiungono alla piscina, al ristorante Splendido Grill e alla Suite Baronessa, aperti nel 2023.

AMPLIAMENTO E RINNOVO

Belmond rafforza la sua presenza in Messico con l’acquisizione di Hacienda Katanchel, una struttura del XVII secolo vicino a Merida, nello Yucatán. In lingua maya, Katanchel significa “dove si trova l’arco del paradiso”, un nome che allude alla presenza in quell’area di un osservatorio astronomico. La proprietà si estende per 220 ettari e include un “cenote” (fiume sotterraneo), un pozzo sacro, flora e fauna native e i resti di un’antica piramide maya, oltre all’edificio storico dell’hacienda. L’apertura di Katanchel, A Belmond Hotel è prevista nel 2027, al termine di un progetto di restauro completo che porterà alla realizzazione di 35 suite indipendenti. L’acquisizione rafforza il legame di Belmond con il Messico, dove il brand è presente con altre tre proprietà: Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya, sulla costa dei Caraibi, riaperto ad agosto 2023 dopo una ristrutturazione completa; Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel, nel cuore del Paese, un ex convento costruito nel XVI secolo a San Miguel de Allende; e Milaroca, A Belmond Hotel, Riviera Nayarit, sulla costa del Pacifico, che aprirà nel 2025.

TURISMO SLOW

Novità sono in arrivo anche per le esperienze che comprendono i sei treni e le sette crociere fluviali di Belmond. Pronto a ripartire a febbraio 2024 con due tratte stagionali in partenza da Singapore alla scoperta dei paesaggi della Malesia, l’Eastern & Oriental Express annuncia la nomina dello chef André Chiang alla guida della cucina. Dopo aver lavorato in alcuni dei ristoranti più premiati al mondo e aver vinto due stelle Michelin, chef André si occuperà di ogni aspetto dell’esperienza culinaria, compresi atmosfera e ambiente, offerta dai due ristoranti a bordo, Adisorn e Malaya.

Inoltre, per la prima volta nella storia, il Venice Simplon-Orient-Express partirà per un nuovo viaggio che collega Parigi e Portofino; qui gli ospiti proseguiranno il loro soggiorno allo Splendido, dove lo chef del treno, Jean Imbert, preparerà una cena di gala. A fronte della grande richiesta, questo treno effettuerà poi un secondo viaggio di andata e ritorno tra Parigi e Istanbul, oltre all’itinerario standard ad agosto. Il 21 dicembre 2023 il treno partirà per il suo primo viaggio alpino in direzione delle Alpi francesi, che sarà replicato a dicembre 2024. Nel 2024 saranno aggiunte altre otto nuove suite per arrivare a un totale di 16 suite e 6 Grand Suite a bordo del Venice Simplon-Orient-Express.

Anche il Royal Scotsman si arricchirà di due nuove Grand Suite progettate dall’interior designer parigino Tristan Auer a maggio 2024. Gli ospiti che soggiorneranno nella nuova Grand Suite a bordo potranno approfittare di un trattamento nella Dior Spa, inaugurata ad aprile 2023. British Pullman lancia invece The Carriage Club Dinners a maggio 2024, una serie di cene immersive.

Novità culinarie anche per i due treni Belmond in Perù, ovvero Hiram Bingham e Andean Explorer, e per l’Hotel Monasterio a Cusco, che hanno dato il benvenuto al peruviano Jorge Muñoz come executive chef.

Aprile 2024 segnerà poi il lancio ufficiale di Coquelicot, A Belmond Boat, Champagne, che si unirà alla flotta di battelli fluviali che solcano i canali francesi. Disegnato dallo studio monegasco Humbert & Poyet, dispone di tre cabine, un salone interno con uno champagne bar e un ponte dotato di cucina all’aperto e sala da pranzo.

VIAGGI SOSTENIBILI

Il brand lancerà infine un programma pilota in dieci proprietà per dare vita ad azioni concrete e su misura che consentano di raggiungere gli obiettivi sostenibili del programma Life 360 di Lvmh. Attuerà inoltre tre progetti che prevedono l’aumento dell’uso di energie rinnovabili, la drastica riduzione dell’utilizzo di acqua potabile e la creazione di una Gastronomy Academy per ridurre l’impatto di cibi e bevande sull’ambiente. Nel frattempo, grazie a una partnership mondiale con EarthCheck, programma globale di benchmarking scientifico, certificazione e consulenza per il settore dei viaggi e del turismo, tutte le proprietà Belmond che hanno i requisiti adatti riceveranno il certificato EarthCheck Silver entro la prima metà del 2024.