Nella “bolla” di Explora Journeys al Fuorisalone milanese

Explora Journeys, il brand di lusso lifestyle di viaggi ocecanici del Gruppo Msc, è presente al Fuorisalone a Milano durante la Design Week dal 16 al 21 aprile 2024, in collaborazione con Archiproducts, piattaforma digitale di design.

I due brand propongono ai visitatori un’installazione di design immersiva che trasporta i visitatori in una dimensione di benessere e connessione con se stessi, con gli spazi circostanti e con gli altri.

Si chiama “Aqua” il progetto di Archiproducts, curato dallo studio di architettura Studiopepe, che mette in mostra l’esplorazione nell’interior design dove i mobili si integrano perfettamente con forme e materiali che ricordano l’elemento acquatico.

L’installazione è visibile presso lo showroom di Archiproducts, in via Tortona 31 a Milano e offre ai visitatori un’esperienza immaginaria sul ponte di Explora II, la seconda nave di sei navi di Explora Journeys, che inizierà il suo viaggio inaugurale l’11 agosto 2024 da Barcellona/Spagna a Civitavecchia/Italia. Durante la navigazione inaugurale di 8 notti, la nave farà scalo anche nei porti di Ibiza, Marsiglia, Genova, Portofino, Monte Carlo e Porto Santo Stefano.

Durante la mostra è possibile inoltre scoprire e toccare con mano la nuova collezione esclusiva e su misura di divani Unopiù Davos di Matteo Nunziati, tra i migliori produttori di arredamento italiani e mobili di design e accessori per l’outdoor, che arrederà gli interni di Explora II.

Abbiamo approfittato della preview svoltasi il 13 aprile scorso per fare qualche domanda a Leonardo Massa, vice president Southern Europe Divisione Crociere Gruppo Msc, con il quale abbiamo approfondito la partnership con Archiproduct e la partecipazione a un evento internazionale come il Fuorisalone senza tralasciare anticipazioni sui progetti prossimi futuri.

Il brand Explora Journeys ha quasi un anno di vita. Qual è il bilancio e quali sono gli obiettivi?

«Con il brand Explora Journeys abbiamo deciso di dar vita a un progetto che rompe le regole convenzionali esplorando territori innovativi creando unità all’avanguardia dal punto di vista del design, della tecnologia navale e della sostenibilità. Il nuovo brand segna l’ingresso del gruppo Msc nel segmento delle crociere di lusso un settore con notevoli prospettive di sviluppo nel quale stiamo ancora investendo. Una nuova sfida, per cui puntiamo a innovare fortemente il comparto. Con la prima nave, Explora I, entrata in servizio nel luglio 2023, oggi abbiamo accumulato quasi un anno di expertise. Il bilancio è positivo, il prodotto sta funzionando bene considerando le difficoltà che una startup deve affrontare».

Ci può spiegare le motivazioni della partnership con Archiproducts nell’ambito del Fuorisalone?

«Abbiamo trovato diverse affinità con il progetto presentato da Archiproducts che vede come protagonista l’elemento per noi imprescindibile che ci permette di esistere, l’acqua, in più in un contesto che ci appartiene, quello del design che rappresenta una parte essenziale del lusso. L’italianità è un altro elemento distintivo: di qui l’inserimento di Unopiù Davos di Matteo Nunziati che ha creato una collezione esclusiva per Explora II. Ci è sembrato un connubio troppo stimolante per parlare di vacanze di lusso in un contesto diverso dai soliti».

Ci può dare qualche dato sull’industria delle crociere e su Explora Journeys?

«Il mercato delle crociere è in forte crescita come dimostra il dato riferito all’anno 2023 che ha di gran lunga superato l’anno pre Covid sfiorando il milione e 200mila italiani, crescita che interesserà anche il 2024. Per quanto concerne Explora, il nostro obiettivo è diventare d’appeal verso i clienti legati al lusso ma che ancora non hanno sperimentato la crociera, rispondendo inoltre ad un mercato, quello del luxury appunto, in forte espansione. Noi siamo soddisfatti se pensiamo che l’azienda ha meno di un anno di vita. Abbiamo progetti molto ambiziosi e siamo ottimisti verso il futuro, forti dei successi accumulati in vent’anni di Msc Crociere».

Quali sono i progetti prossimi futuri?

«Il progetto più grande e immediato è quello dell’arrivo, nell’agosto 2024, di Explora II, che entrerà in servizio nell’estate del 2024 e opererà fino ad aprile 2025 nel Mediterraneo, in Medio Oriente, nell’Oceano Indiano e in Africa visitando 82 porti in 26 Paesi. La costruzione di Explora III, nave alimentata a gnl, è iniziata il 6 settembre 2023 ed entrerà in servizio nell’estate del 2026 mentre la costruzione di Explora IV inizierà nel gennaio 2024 e sarà completata all’inizio del 2027. Stiamo lavorando al prossimo inverno 2024-25, per avere un’unità ai Caraibi e una verso gli Emirati. Il nostro impegno sarà focalizzato nella proposta di un’offerta sempre più ampia di itinerari e rotte tra cui scegliere le proprie vacanze e su un prodotto sempre più curato e attento a quelle che sono le esigenze dei clienti che sappiamo già per definizione essere esigenti».

È possibile visitare l’installazione fino al 21 aprile, dalle 10 alle 20.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa Karla Otto Milano