Neos, Sarnataro: «Più voli su East Africa e Mediterraneo»

Vola ad alta quota l’attività di Neos. La compagnia aerea del Gruppo Alpitour ha chiuso il 2025 con una buona crescita percentuale, come commenta Aldo Sarnataro, direttore commerciale dell’aerolinea: «Un buon anno comunque caratterizzato dalle difficoltà legate al ritardo nelle consegne dei motori Rolls Royce che hanno costretto il vettore, come altre aerolinee, a ricorrere al wet-lease attraverso un operatore turco e con un inevitabile aggravio di costi operativi. Nonostante tutto, abbiamo tenuto botta e chiuso la stagione 2025 con una crescita soddisfacente».

E ora si apre la sfida del 2026 che vede Neos impegnato su vari versanti: «L’area con le nostre più importanti novità è l’East Africa dove potenziamo Zanzibar, destinazione che presenta una forte valenza grazie a un’alta domanda. Verso questa meta, per la quale si può investire sulla combinazione mare-safari, opereremo nuovi voli da Roma Fiumicino via Bari e Catania, con una programmazione che va dal 27 giugno al 17 ottobre per un totale di 17 rotazioni di voi in partenza il sabato, di cui nove via Bari e otto via Catania».

«Si tratta – spiega Sarnataro – di collegamenti combinati con le proposte dei vari brand del Gruppo, ovvero Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda. In buona sostanza abbiamo voluto rafforzare l’offerta di voli point to point privilegiando anche altre aree italiane che presentano comunque un buon riscontro di utenza».

«L’altra novità – osserva ancora – è la razionalizzazione del programma di voli sul Mediterraneo dove, pur concentrandoci sulla Grecia, abbiamo inserito voli su Cipro che toccano Milano, Verona e Roma, in programma da giugno a fine settembre, per creare un’offerta diversificata. Abbiamo poi riconfermato anche il collegamento da Roma-Fiumicino per Dakar e Banjul (Gambia), ovvero destinazioni dove esiste un mix di clientela d’affari e leisure».

Significativi investimenti anche nel servizio: «Stiamo migliorando – evidenzia Sarnataro – l’assistenza per tutto ciò che attiene ai servizi a terra, dalle procedure pre-volo al check-in e in pratica in tutte le fasi di pre-vendita e post-vendita, che ci permette di essere riconosciuti e scelti. Ma in generale i nostri sforzi sono rivolti a ottimizzare il customer service sia b2c che b2b e quindi con una mirata attenzione nei rapporti con quelle agenzie contrattualizzate e che quindi ci hanno preferito ad altri partner».

«Investiamo tempo per essere più vicino alle agenzie – precisa Sarnataro – questo perchè Neos è un fornitore di adv attraverso ciò che vendiamo con i nostri tour operator partner e con le compagnie crocieristiche. Stiamo spiegando alle adv come possiamo efficientare lo stesso prodotto Neos attraverso il loro apporto. Inoltre, a quelle agenzie che producono certi volumi di traffico, cominciamo a dare numeri diretti e servizi sempre più profilati»

Medesima attenzione, infine, per il consumer: «Neos – conclude Sarnataro – sta investendo su alcuni plus come la scelta del catering anche in Economica e bagaglio da cabina incluso nel biglietto che sicuramente fanno la differenza sul mercato».