Neos, Sarnataro: «Cresceremo insieme alle agenzie di viaggi»

Vola dove ti porta il business: potrebbe essere questo il claim per una compagnia aerea come Neos, parte del Gruppo Alpitour, che quest’anno ha consolidato la sua mission di vettore orientato sempre più al business che sia turismo leisure o d’affari, consolidando il rapporto strategico con le agenzie di viaggi.

Dopo i voli su New York e l’India, la compagnia si è spinta fino al Kazakhstan, e annovera anche operativi sull’Africa col Senegal (Dakar), Zanzibar, Kenya, Madagascar e la novità della destinazione Lagos, in Nigeria, orientata al traffico d’affari.

Per Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos, «l’anno che si sta chiudendo non è stato certo dei più facili». Dopo la tragedia dell’ottobre 2023 in Israele, la recrudescenza del conflitto in Ucraina, e i ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, «ci ha imposto molta attenzione e una riorganizzazione per assicurare comunque i nostri servizi attraverso il noleggio di altri velivoli. Tutto questo – sottolinea Sarnataro – tenendo fede anche ai nostri impegni futuri come l’arricchimento dell’operativo con il volo su Punta Cana nella Repubblica Dominicana. C’è poi la grande operazione su New York dove ci confrontiamo con major del calibro di Emirates, United, American e Delta ma è una sfida esaltante e molto soddisfacente perché stiamo riuscendo a fare un ottimo lavoro sul mercato strategico degli Stati Uniti, con un mix di outgoing e incoming dove il prodotto è principalmente 60% dagli Usa e 40% dall’Italia».

Poi c’è l’altra sfida sull’Africa con il Milano-Lagos, una volta a settimana, aperto perché non c’è un volo diretto su questa rotta ed esiste un portfolio di clientela davvero interessante, assicura Sarnataro che prosegue: «Poi c’è il buon andamento del volo su Dakar. Riguardo a questo continente è giusto dire che Neos gioca un ruolo di primo piano con gli operativi su Zanzibar e Mombasa che sono le destinazioni di riferimento. Per la stagione invernale Neos avrà sette frequenze settimanali su Kenya e Zanzibar. Poi c’è Nosy Be in Madagascar, una meta che ci dà grosse soddisfazioni, anche perché a Nosy Be non c’è molta offerta e dall’Italia il volo diretto lo assicuriamo solo noi».

Ma il 2024 rappresenta anche l’anno del consolidamento dei rapporti con il mondo agenzie: «Quest’anno abbiamo stretto forti relazioni operative con le adv – conclude il direttore commerciale di Neos – Attualmente sono oltre 1.840 le agenzie di viaggi che hanno fatto prenotazioni registrandosi nel nostro sito e si tratta di un numero importante. Ora la sfida futura è nella capacità d’offerta, perché dobbiamo essere in grado di soddisfare appieno le esigenze del Gruppo Alpitour nel quale la nostra compagnia gioca un ruolo strategico davvero significativo. E in questo confidiamo nella partnership operativa di tutte quelle agenzie che vogliono crescere con noi».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour World