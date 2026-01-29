Neos vola a Zanzibar via Bari e Catania

Nuovi voli direzione Zanzibar per Neos, via Bari e Catania. La programmazione del vettore di casa Alpitour, attiva dal 27 giugno al 17 ottobre, prevede un totale di 17 rotazioni operate il sabato da Roma, alternate sulle due città, per ampliare le possibilità di viaggio verso una delle mete tropicali più richieste.

Nel dettaglio saranno effettuate nove rotazioni via Bari (27 giugno; 11 e 25 luglio; 8 e 22 agosto; 5 e 19 settembre; 3 e 17 ottobre) e otto via Catania (4 e 18 luglio; 1 e 15 agosto; 29 agosto; 12 e 26 settembre; 10 ottobre).

Entrambe le tratte, con cadenza quindicinale, saranno operate con il Boeing 787-9 Dreamliner.

«L’East Africa rappresenta un’area strategica e in forte crescita per il nostro network. Zanzibar continua a mostrare una domanda estremamente dinamica e queste nuove tratte da Fiumicino si inseriscono perfettamente nel percorso di consolidamento dei nostri collegamenti. Già dal prossimo inverno passeremo dalle attuali tre a cinque frequenze settimanali sull’area, garantendo così più flessibilità ai viaggiatori», commenta Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos.