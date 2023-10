Network Gattinoni, parte il 16 ottobre il roadtour autunnale per le adv

Dal 16 ottobre al 23 novembre via all’edizione autunnale del roadtour Gattinoni “interactive people”. È dedicato alle agenzie dei propri network, Mondo di Vacanze e MyNetwork Viaggi&Vacanze. Previsti appuntamenti in 13 città per la formazione delle persone, strumenti per l’innovazione e prodotti per nuove strategie di mercato, sempre con l’obiettivo di “mettere le persone al centro”.

Si inizia il 16 ottobre da Palermo e si prosegue fino al 23 novembre a Civitanova Marche, passando per Catania 17 ottobre, Milano 19 ottobre, Venezia Mestre 20 ottobre, Bergamo 23 ottobre, Torino 7 novembre, Roma 8 novembre, Firenze 9 novembre, Verona 10 novembre, Bologna 13 novembre, Napoli 20 novembre, Bari 21 novembre.

A livello di contenuti il roadtour sarà sviluppato sui tre assi portanti della filosofia Gattinoni: le Persone, intese come Formazione, sempre più trasversale e costante; l’Innovazione, ovvero gli strumenti professionali per essere competenti, attendibili ed efficienti; le Strategie, tradotte nelle programmazioni 2024 create per avere sempre più appeal e market share.

Durante gli eventi è prevista un’area di confronto su argomenti prescelti in cui tutti potranno dialogare con il management e confrontarsi con i colleghi. Non mancheranno momenti di approfondimento sul Prodotto, in particolare il potenziamento della programmazione: Mare Estero e Tour. In ambito promozionale si illustrerà anche l’iniziativa Winter Days, che si conferma come campagna istituzionale con partner esterni oltre al prodotto interno Gattinoni Travel.

«Interagire tra Partner è generare valore – sottolinea Antonella Ferrari, network director – Umanamente sentiamo tutti il bisogno di rapportarci con qualcuno, ecco perché interactive people: le nostre agenzie partner sono le protagoniste che daranno valore aggiunto alle novità di questo Roadtour invernale».