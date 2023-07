Neverending Summer, promo Costa in early booking per crociere invernali

Costa Crociere fa partire una nuova iniziativa commerciale per prolungare l’estate anche nella stagione autunno-inverno. “Neverending Summer” è la nuova promozione valida per le prenotazioni effettuate entro il 21 agosto su una selezione di partenze, da settembre 2023 a marzo 2024. Gli ospiti che sceglieranno questa offerta potranno trascorrere una vacanza a un prezzo vantaggioso.

Gli itinerari che rientrano in questa iniziativa raggiungono destinazioni come Mediterraneo occidentale e orientale, Emirati Arabi e Caraibi.

Tra settembre e novembre, sarà possibile esplorare il Mediterraneo Occidentale con crociere di una settimana a bordo di Costa Smeralda e Costa Toscana, tra Marsiglia, Barcellona e Palma. Costa Diadema farà scoprire un Mediterraneo inaspettato insieme alla storia e alle bellezze di Ajaccio, Palma, Valencia e Marsiglia. Tra gli itinerari medio-lunghi vi sono quelli di Costa Fascinosa e Costa Favolosa, in cui il Mediterraneo incontra l’oceano con tappe a Marsiglia, Barcellona, Valencia, Malaga, Gibilterra, Tangeri, Cadice, Casablanca e Lisbona. Costa Fortuna e Costa Firenze, invece, andranno a toccare l’Oceano Atlantico e la natura di Madeira, del Portogallo e delle isole Canarie.

Il Mediterraneo Orientale è in programma con crociere di otto giorni su Costa Deliziosa: Spalato, Dubrovnik, Kotor, Corfù, Olimpia, Mykonos e Santorini. La nave, poi, per dicembre proporrà un itinerario che visiterà la Grecia con tappa in Turchia, a Istanbul, dove si fermerà in overnight. Con Costa Pacifica si navigherà alla volta di Malta e Grecia in crociere di 7 giorni mentre, da ottobre a novembre, la nave proporrà un itinerario di 14 giorni tra Cipro, Egitto, Israele, Malta, Spagna e Francia. Gli itinerari medio-lunghi nel Mediterraneo saranno proposti anche con Costa Fortuna, che in un unico itinerario consentirà di scoprire la Grecia e le Isole Baleari: Cefalonia, Mykonos, Santorini, Rodi e Creta, fino a Palma, Barcellona e Marsiglia.

In inverno, tornano gli Emirati Arabi con l’itinerario di otto giorni di Costa Toscana, con imbarchi da Dubai e Doha, con due overnight a Dubai e sosta lunga a Doha, serviti da un piano straordinario di voli speciali dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Genova, Lamezia, Napoli, Pescara, Pisa e Verona.

Infine, crociere ai Caraibi in Repubblica Dominicana, Giamaica, Turks e Caicos, Antille e Isole Vergini toccati da Costa Pacifica e Costa Fortuna, con itinerari di nove, 11 e 14 giorni, e partenza con volo dai principali aeroporti d’Italia.

Per la gastronomia a bordo, confermate le collaborazioni con Iginio Massari e i tre chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Con le Costa Voyages, ancora, non mancherà l’intrattenimento in nave, tra workshop, eventi glamour e partnership esclusive. Durante le escursioni a terra, i tour prevedono guide selezionate e certificate da Costa.

«Proseguono i nostri investimenti nella comunicazione e nelle iniziative commerciali – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni – Queste attività hanno l’obiettivo di sostenere la domanda e supportare le agenzie di viaggi nostre partner, stimolando le prenotazioni per i viaggi dell’autunno e dell’inverno. Lo scopo di questo grande lavoro di squadra è anche quello di ampliare sempre di più la finestra dell’early booking, che permette di sviluppare, insieme, un business virtuoso per tutta la filiera».