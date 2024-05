New York alternativa: operazione Civitatis con le adv

Civitatis, leader nella distribuzione online di visite guidate ed escursioni in italiano in tutto il mondo, ha annunciato una campagna esclusiva rivolta alle agenzie di viaggi italiane, per far provare attività a tutti i viaggiatori nella vivace New York.

La campagna avrà inizio a metà giugno e proseguirà per un mese; le prenotazioni devono essere effettuate in quest’arco di tempo, mentre la data di svolgimento non avrà alcun limite temporale.

Civitatis desidera offrire alle agenzie di viaggi l’opportunità di prenotare per i loro clienti una serie di esperienze eccezionali, tutte pensate per esplorare gli angoli più affascinanti della città dei grattacieli.

Tra le attività imperdibili, il popolare Tour dei contrasti di New York, un’avventura che porterà i turisti alla scoperta delle diverse culture e ambientazioni che definiscono questa iconica città. Dal trambusto della West Side Highway ai quartieri caratteristici del Queens e di Brooklyn, l’itinerario offre un’immersione completa nella ricca storia e cultura di New York. Con soste in quartieri simbolo come il Bronx e Harlem, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la vera essenza della metropoli americana.

Civitatis dispone inoltre di un ampio catalogo di esperienze, come i biglietti per il Summit One Vanderbilt, quelli per l’Empire State o dell’imperdibile museo MoMA; ma anche la sorprendente escursione a Washington DC o alle Cascate del Niagara; per non tralasciare la Go City, una tessera turistica che permette di visitare le quasi 100 attrazioni turistiche della città.

Vantaggi esclusivi per le agenzie di viaggio per tutte le attività, visite guidate, escursioni e tour che si svolgeranno a New York. Per conoscere i dettagli della campagna, le agenzie di viaggi interessate possono scrivere all’indirizzo [email protected] o entrare nel pannello agenzia di Civitatis dal seguente link: https://www.civitatis.com/it/agenzie.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Civitatis