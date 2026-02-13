New York sposa Alpitour: campagna per la Fifa World Cup 2026

New York City Tourism + Conventions svela “Where the World Comes to Play”, la nuova campagna di marketing turistico attiva in 20 mercati globali tra cui l’Italia fino a giugno 2026. Lanciata in vista della Fifa World Cup, durante la quale la regione New York/New Jersey ospiterà otto partite, inclusa la finale, la campagna invita appassionati di sport, viaggiatori e amanti della cultura a scoprire la destinazione, che per l’Italia ha scelto come partner Alpitour World, con Turisanda1924 e la compagnia aerea Neos, dando vita a pubblicità già attive nelle principali città tra cui Bari, Bologna, Brescia, Genova, Milano, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

«In qualità di punto di riferimento negli Stati Uniti per viaggi internazionali e sede della finale dei mondiali di calcio 2026, New York City è la destinazione da non perdere la prossima estate – ha dichiarato Julie Coker, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions – Che siate appassionati di calcio o semplicemente desideriate vivere appieno tutte le opportunità offerte dai cinque distretti della città, vi rivolgiamo un caloroso invito a unirvi a noi a New York, dove il mondo si mette in gioco. È un’occasione da non perdere».

«Siamo felici di essere nuovamente partner di una delle campagne pubblicitarie più importanti di New York City – prosegue Paolo Guariento, chief product officer – Specialties Division di Alpitour World – Alpitour World ha sempre mantenuto un forte impegno verso New York, una città centrale nella strategia di Gruppo, che mira a ottimizzare sia il settore del tour operating sia quello dell’Aviation. Quest’anno abbiamo confermato le novità introdotte lo scorso anno, che sono state molto apprezzate dai nostri clienti, sempre più alla ricerca di servizi di alta qualità».

Tra queste, il collegamento diretto Neos tra Bari e New York City, che ripartirà dal prossimo 2 giugno e fino al 30 ottobre e che quest’anno raddoppia rispetto all’estate scorsa, con due frequenze settimanali; confermate, inoltre, le tre frequenze settimanali da Milano Malpensa e il volo bisettimanale da Palermo (disponibile da giugno a settembre), ampliando così ulteriormente l’offerta della compagnia per il Nord America.

Inoltre, con Turisanda1924 sarà possibile assistere alle emozionanti partite di Nba al Madison Square Garden, con accesso esclusivo due ore prima dell’inizio per incontrare i giocatori e osservare da vicino il riscaldamento delle squadre, e vivere la magia degli Us Open, con posti privilegiati e accesso a eventi speciali.

Accanto alle proposte sportive, Turisanda1924 offre un’ampia selezione di tour di gruppo e itinerari individuali per scoprire New York City in autonomia, arricchiti da esperienze esclusive come il restaurant pass Serafina, l’accesso a un celebre speakeasy, ai principali punti panoramici e alla Vip Lounge dell’aeroporto Jfk per i clienti Neos. La programmazione include inoltre i tour di gruppo Voyager New York e Voyager Family New York, pensati rispettivamente per chi desidera un itinerario completo e per le famiglie in cerca di un viaggio ricco di attività, con il supporto di un ufficio assistenza Turisanda1924 con personale italiano.

A livello globale, la campagna è attiva in 20 mercati, tra cui Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e nei mercati statunitensi a lungo raggio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di New York City Tourism + Conventions