New York torna a ospitare Travel Hashtag, dedicato all’incoming Italia

Travel Hashtag torna a New York. Sarà la Grande Mela ad ospitare il 26 settembre l’undicesima edizione dell’evento di networking, patrocinato da Enit e dedicato alla promozione turistica dell’Italia. L’evento-conferenza itinerante è nato nel 2019 per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro relativamente all’industria del turismo e ripartirà negli Stati Uniti a un anno esatto di distanza.

#incomparableitaly è l’hashtag scelto per la tappa 2023 che andrà in scena presso The Michelangelo, hotel 5 stelle nel cuore di Manhattan, e coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato americano, tra agenti di viaggio, tour operator e wedding planner.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per Ita, uno dei partner, che nella Summer in corso ha inaugurato voli non-stop da Fiumicino su Washington e San Francisco aumentando l’offerta e portando a sei le destinazioni operate sul mercato nordamericano. Con 122 frequenze settimanali tra l’Italia e il Nord America nel cuore della stagione estiva, verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington e San Francisco, Ita punta a diventare il vettore di riferimento dagli Usa sull’Italia e via Roma su Europa e Mediterraneo.

«L’Italia è destinazione top of mind per il mercato statunitense – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tornare a New York insieme ad alcuni partner consolidati, tra cui Ita, Regione Basilicata, Martulli Viaggi, Palazzo di Varignana, Comune di Cremona e altri al debutto con noi tra cui il gruppo McArthurGlen, Regione Marche, Italia Wedding Tourism, Bettoja Hotels, Hotel Nord Nuova Roma, Cremona Hotels, Museo del Violino e Teatro Ponchielli di Cremona, Canne Bianche Lifestyle Hotel e Matera Collection».