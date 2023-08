Nh Collection oltre le città: primo hotel alle Maldive

Minor Hotels annuncia il debutto di Nh Collection alle Maldive. Apre ad agosto il nuovo Nh Collection Maldives Havodda Resort. La struttura sarà il primo hotel del brand al di fuori di un contesto urbano.

Il resort ospiterà 120 ville di lusso, di cui 60 sulla spiaggia e 60 sull’acqua, con vista sull’Oceano Indiano. L’offerta gastronomica comprenderà un ristorante aperto tutto il giorno con cucina internazionale, un grill bar sulla spiaggia, pizzeria a bordo piscina e un cocktail bar.

Nh Collection Maldives Havodda Resort sarà dotato anche di Spa di ispirazione asiatica, palestra attrezzata, piscina con swim up bar e miniclub. Inoltre, un centro per immersioni e sport acquatici con un team di esperti offrirà agli ospiti la possibilità di godere della bellezza della barriera corallina incontaminata poco distante dalla spiaggia e della fauna colorata, grazie ad attività studiate ad hoc.

Situato nell’atollo di Gaafu Dhaalu, Nh Collection Maldives Havodda Resort è una destinazione per gli ospiti che cercano un’esperienza rilassante e tropicale. Il debutto di questo nuovo hotel alle Maldive dimostra la solidità del Gruppo, che punta sull’espansione in nuovi territori allontanandosi dalle località urbane che da sempre caratterizzano il brand.

Dillip Rajakarier, ceo di Minor International e Minor Hotels, ha dichiarato: «Siamo lieti di espandere il nostro brand Nh Collection e di portarlo per la prima volta alle Maldive. La continua espansione di Minor Hotels, e in particolare di Nh Collection, in punti strategici per il turismo in Asia e Medio Oriente sta posizionando il brand in prima linea a livello globale. Non vediamo l’ora che Nh Collection Maldives Havodda Resort diventi una destinazione ricercata in questo angolo di paradiso del mondo».

Il nuovo resort sarà il settimo di Minor Hotels alle Maldive. Altre aperture previste per il futuro includono Nh Collection Chiang Mai e Nh Collection Luang Prabang, oltre a una serie di nuove strutture che verranno lanciate in Cina nei prossimi mesi.

Il brand ha debuttato all’inizio di quest’anno anche negli Emirati Arabi Uniti con l’apertura di Nh Collection Dubai The Palm e altre due proprietà in fase di sviluppo in questa regione: una in Qatar e una negli Emirati Arabi.