Nh, firmato il nuovo contratto integrativo con i sindacati

Nh Italia, società del Gruppo alberghiero Minor Hotels, ha annunciato il raggiungimento dell’intesa con le organizzazioni sindacali per il nuovo contratto integrativo aziendale, valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

L’accordo è stato recentemente siglato presso l’Nh Collection Palazzo Cinquecento a Roma, al termine di un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. L’intesa, ora sottoposta alle procedure di informazione e consultazione nei luoghi di lavoro, si applica a tutti i dipendenti di Nh Italia, impiegati nelle 51 strutture ricettive attive sul territorio nazionale e nelle sedi centrali di Milano, Assago e Roma.

L’accordo amplia in modo significativo il perimetro delle tutele contrattuali, introducendo un quadro organico e strutturato di diritti, strumenti e misure sui principali ambiti del rapporto di lavoro. Il nuovo contratto integrativo pone al centro la tutela dei dipendenti, con particolare attenzione alla genitorialità, ai congedi parentali, ai permessi per la cura dei figli fino ai 14 anni, ai congedi per eventi e cause particolari e all’inserimento scolastico.

L’accordo prevede inoltre misure dedicate alle unioni civili e alle convivenze di fatto, nonché il potenziamento del diritto allo studio e dell’accesso alla formazione. Sul fronte dell’organizzazione del lavoro, l’intesa introduce un sistema più flessibile e attento alle esigenze individuali, con l’ampliamento delle possibilità di part-time, l’introduzione del “part-time d’emergenza” per situazioni familiari delicate e il consolidamento delle tutele per i lavoratori part-time.

Viene inoltre istituita la banca ore solidali e ampliata la possibilità di anticipo del Tfr, includendo anche le spese sostenute o da sostenere dalle lavoratrici e dai lavoratori vittime di violenza di genere inseriti in percorsi di protezione riconosciuti dagli organi competenti.

Il nuovo contratto, inoltre, rafforza l’impegno di Nh Italia in materia di pari opportunità e inclusione, introducendo strumenti innovativi per la prevenzione e il contrasto di discriminazioni, molestie e violenze di genere.