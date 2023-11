Nh Hotel, 1,61 miliardi di ricavi nei primi nove mesi del 2023

Ricavi generati per 1,61 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2023, in crescita del 28,1% su base annua. Li ha fatti registrare Nh Hotel Group, che fa parte di Minor Hotels, con un incremento di 355 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019: l’utile netto totale è stato pari a 99,6 milioni, in aumento del 77% rispetto ai 56,3 milioni di euro ottenuti nel 2022 e con una crescita di 34 milioni, +51,1%, rispetto ai 65,9 milioni del 2019,

La tariffa media giornaliera è salita ulteriormente a 137 euro, segnando una crescita del 14,4% su base annua e del 25,2% rispetto al 2019. I ricavi per camera disponibile, invece, sono stati in media di 93 euro, +30% rispetto ai dati del 2022 e del 2019, rispettivamente di 72 e 73 euro, in parte grazie alla continua crescita dell’occupazione al 68%. La disciplina dei costi ha sbloccato un Ebitda nel 2023 di 448 milioni di euro, +26% rispetto ai 354 milioni di euro riportati nel 2022 e in crescita dell’11,7% in confronto ai 401 milioni di euro generati nel 2019.

In Italia, i ricavi omogenei sono cresciuti del 28% rispetto al 2022 e del 40% rispetto al 2019, con Roma e Milano che hanno ottenuto risultati notevolmente migliori. Spicca la tariffa media giornaliera italiana a 184 euro, mentre l’occupazione è stata in media del 68%, in linea con il 2019.

Nel rapporto inviato all’autorità di regolamentazione, la società ha sottolineato che la resilienza della domanda nel turismo urbano, unita a una ripresa sostenuta degli affari e dei viaggi internazionali, prefigurava una solida performance degli utili nel quarto trimestre, mettendo la società sulla strada giusta per un anno record.