Nh Hotel Group si trasforma: il brand ora è Minor

Minor Hotels unifica l’identità aziendale globale con il rebranding di Nh Hotel Group, che opererà d’ora in poi come Minor Hotels Europe & Americas, in seguito al voto espresso dagli azionisti di Nh Hotel Group a favore del cambio di nome registrato della società, durante l’assemblea generale annuale lo scorso venerdì.

Con il nuovo nome Minor Hotels Europe & Americas, Nh Hotel Group rafforza la sua integrazione con Minor Hotels. L’identità aziendale unica e riconoscibile per gli stakeholder punta ad accelerare la crescita globale.

Per il gruppo è una mossa strategica che rafforza la struttura commerciale e operativa globale a vantaggio dei professionisti del settore, dei clienti e degli azionisti.

«L’adozione del nome Minor Hotels Europe & Americas rappresenta un’importante pietra miliare nel processo che ha reso Minor Hotels un’organizzazione riconosciuta a livello globale – dichiara Dillip Rajakarier, group ceo di Minor International e ceo di Minor Hotels – La passione condivisa dal nostro team Minor Hotels e l’incessante ricerca dell’eccellenza saranno determinanti, nei prossimi anni, per creare nuove opportunità di business al fine di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita».

PORTFOLIO UNITO DAL 2019

Dal 2019, Minor Hotels e Nh Hotel Group hanno unificato il loro portfolio globale di otto brand – Anantara Hotels, Resorts & Spas; Avani Hotels & Resorts; Elewana Collection; Nh Hotels & Resorts; Nh Collection Hotels & Resorts; nhow Hotels & Resorts; Oaks Hotels, Resorts & Suites e Tivoli Hotels & Resorts – introducendoli in nuovi mercati in tutto il mondo.

La collaborazione tra i gruppi ha determinato l’ingresso dei due brand di Nh Hotel Group (Nh Hotels e Nh Collection) in Asia, Medio Oriente e nell’Oceano Indiano, con ulteriori espansioni in programma, e ha rafforzato la posizione di Minor Hotels nei segmenti upscale e luxury in Europa e nelle Americhe grazie all’apertura di proprietà firmate Anantara, Avani e Tivoli. Oggi Minor Hotels Europe & Americas opera con oltre 350 strutture in 30 Paesi in Europa e in America.

Minor Hotels Europe & Americas pianifica la sua crescita in tutti i segmenti, con particolare attenzione ai brand upper-upscale e luxury. Delle 200 strutture previste a livello globale entro la fine del 2026, l’azienda punta a lanciarne di nuove in America e più di 50 in Europa.

LA FONDAZIONE DEI DUE GRUPPI

Nh Hotel Group ha inaugurato il primo hotel nel 1978 con Nh Ciudad de Pamplona. Dopo essere diventata una delle prime catene alberghiere spagnole, ha proseguito la sua espansione nei mercati europeo e americano. Nell’ottobre 2018, è entrato a far parte di Minor Hotels in seguito all’acquisizione da parte di Minor International (Mint) del 94,1% della società attraverso un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Mint ha poi aumentato la sua partecipazione in Nh Hotel Group al 95,9% a partire dal 2023.

Mint, società madre di Minor Hotels quotata in Thailandia, è stata fondata nel 1967 da William E. Heinecke. La prima struttura di Minor Hotels, il Royal Garden Resort di Pattaya in Tailandia, è stata inaugurata nel 1978. In seguito Minor Hotels è diventato uno dei più grandi gruppi di hôtellerie del mondo, con oltre 80.000 camere distribuite in più di 540 hotel in 56 Paesi e una serie di business correlati.