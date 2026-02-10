Nicolaus, con Europ Assistance si assicura anche il pet

Nuova collaborazione tra il gruppo Nicolaus ed Europ Assistance Italia, che prevede un inedito ecosistema assicurativo per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2026.

La collaborazione, finalizzata con il supporto della società d’intermediazione assicurativa De Leo Consulting, si traduce in una proposta assicurativa in grado di accompagnare il cliente in ogni fase del soggiorno, permettendo una piena personalizzazione dei servizi. In quest’ottica, si inserisce anche la decisione di sviluppare una copertura specifica per chi parte con i propri animali domestici (o per chi non può farlo).

«Dal 1° febbraio 2026, assicuriamo una tutela ancora maggiore ai nostri clienti. Con il nuovo impianto Europ Assistance, non solo proteggiamo il valore economico del viaggio, ma concretizziamo e confermiamo la nostra attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari, eliminando ogni preoccupazione legata alla loro salute in vacanza», ha commentato Isabella Candelori, direttore commerciale Trade Italia. «Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con il gruppo Nicolaus, collaborando a un progetto che mette al centro la serenità dei viaggiatori», ha commentato Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia.

Il nuovo impianto assicurativo si articola su tre pilastri principali, pensati per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di viaggio. Il primo è la copertura Medico Bagaglio Assistenza, inclusa per l’acquisto di singoli servizi in Italia, che offre assistenza H24 e rimborsi spese mediche con massimali competitivi. Il secondo è la Polizza Multirischi, soluzione All-Risks inclusa nei pacchetti viaggio che comprende anche la copertura per malattie preesistenti e croniche, oltre alla garanzia di annullamento viaggio. Il terzo pilastro è Medico Extended, opzione integrativa pensata per chi desidera massimali elevati all’estero, con possibilità di integrare la copertura fino a € 500.000 o € 1.000.000, grazie a speciali quote dedicate alle famiglie.

Particolarmente rilevante è anche l’investimento nella digitalizzazione del servizio. Il valore aggiunto del nuovo impianto 2026 risiede infatti nella web app QuickAssistance, sviluppata da Europ Assistance per offrire uno strumento semplice e immediato nella gestione delle emergenze. Il viaggiatore può richiedere assistenza direttamente tramite WhatsApp o attraverso una chiamata VoIP, eliminando così i costi di roaming e le difficoltà di comunicazione.