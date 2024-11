Nicolaus, entro fine anno diventa Spa

E per l’estate 2025 quattro nuovi villaggi

Fine anno col botto e tanti brindisi per il Gruppo Nicolaus che entro poche settimane diventerà Spa. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Roberto Pagliara, nel corso di un incontro stampa per presentare il programma Winter della Valtur e soprattutto la nuova elegante sede di Roma, nella centralissima Via del Tritone, che tra l’altro ospita anche opere della pop e street art di una galleria d’arte Deodato Arte, partner del t.o.

«Entro dicembre faremo questo passaggio, avvenuto in tempi più rapidi del previsto. Un passo decisivo per la crescita del nostro Gruppo, che dopo aver chiuso il 2023 con circa 150 milioni di euro di fatturato, terminerà il 2024 con 160 milioni, dieci in più che premiano una strategia che ha puntato al modello di una gestione del tour operating declinando le varie modalità operative ai concetti dell’hospitality company. Vale la pena sottolineare che noi gestiamo direttamente oltre 3.500 camere ed è importante operare con questa logica. Per il futuro abbiamo anche in mente di creare una business unit dedicata all’incoming del sud Italia».

Pagliara si è poi soffermato a lungo sulla sfida della stagione estiva 2025, con i punti di forza del brand Valtur che «nei prossimi giorni entrerà ufficialmente nel registro dei Marchi Storici italiani presso il ministero del Made in Italy. Un traguardo prestigioso, se si considera che per far parte di questo speciale albo è necessario dimostrare almeno 50 anni di continuità aziendale. E Valtur ha fatto la storia della vacanza e della villaggistica italiana».

A proposito di villaggi, Pagliara ha poi anticipato le principali novità di prodotto, premettendo che Valtur riconfermerà le tre linee di prodotto, ovvero la ripartizione delle strutture in Valtur Resort (molto vicine alla vecchia Valtur con tanta animazione), Valtur Escape (sul lungo raggio con un’accentuata offerta upscale) e Valtur Italian Life Style, una linea che per l’inverno 2024/25 si avvale del punto di forza di Cervinia, con un 80% di clientela straniera (di ben 70 nazionalità diverse) e un’offerta ricettiva variegata che si compone di una Spa e perfino di una pista di pattinaggio e di una whisky room.

Per la stagione estiva le due novità Valtur riguardano un villaggio a Marina di Sibari, il Valtur Calabria Maritim Resort, un cinque stelle orientato anche al mercato Mice grazie ad una sala meeting di 1000 posti. E ancora un Valtur Music Life Style a Gallipoli, dedicato agli appassionati di musica, con suite che ospiteranno addirittura delle consolle per i dj che animeranno le nottate e potranno così provare le loro performance.

Ci sono poi le novità del brand Nicolaus: «Nell’estate 2025 apriremo due nuovi villaggi in Sardegna, uno al nord – il Nicolaus Club Li Cucutti a Budoni, un 4 stelle con 120 camere completamente ristrutturate – e uno al sud, il Nicolaus Prime Villas Resort, a Castiadas Santa Giusta, un quattro stelle ad appena 600 metri da una delle più belle spiagge sarde col famoso “scoglio di Peppino”».

Per il brand Nicolaus verranno riconfermate tutte le strutture della scorsa estate. Pagliara ha poi tenuto a precisare che, nella logica di ottimizzare le strategie di sviluppo, nel corso dell’ultimo periodo operativo il Gruppo in Italia ha dismesso quattro villaggi che avevano creato problemi, perché non più nel pieno gradimento degli ospiti. Una politica dell’ascolto di agenti di viaggi e clientela che proseguirà. E a proposito della distribuzione, Pagliara ha evidenziato che la forza commerciale del Gruppo segue da vicino oltre 2.000 agenzie, mentre per i rapporti con le altre 5.000 adv si avvale della tecnologia.

Quest’ultima è una delle “passioni” di Roberto Pagliara, che non ha nascosto la sua crescente curiosità per lenovità che potrà apportare l’Intelligenza Artificiale: «Ma il nostro sarà un approccio sempre all’insegna della funzionalità, combinando al meglio anche le relazioni umane. Puntiamo a sfruttare la digitalizzazione attraverso uno dei Crm più performanti che abbiamo acquisito, proprio per trarre i migliori vantaggi dagli strumenti che ormai vengono utilizzati dal 95% del nostro team».

Questo spiega anche lo sviluppo accelerato del marketing automation attuato dal Gruppo e spiegato brevemente dal direttore marketing, Sara Prontera: «Con l’ampliamento dell’offerta Nicolaus-Valtur, le linee di prodotto molto diversificate, l’utilizzo del marketing automation è diventato un passaggio obbligato, anche se poi l’interfaccia con migliaia di agenzie avviene sempre nella logica di consolidare dialoghi operativi one-to-one».

«Daremo vita – ha spiegato Prontera – a un suo combinato e virtuoso dell’Ai, con il marketing automation per la profilazione della clientela e quindi l’orientamento dell’offerta molto più preciso, grazie ad una banca dati davvero importante, che si avvale di uno “storico” di oltre 60mila domande provenienti dalle adv ed evase in questi ultimi anni, dei complain e dei numerosi cataloghi di viaggi e soggiorni prodotti. Tutto questo sempre nel rispetto e nella tutela della privacy. Tra l’altro il Gruppo Nicolaus è l’unico t.o. ad aver ottenuto una certificazione in questa materia».