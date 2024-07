Nicolaus main partner di un corso professionale per il turismo in Puglia

Formare figure professionali qualificate per migliorare lo standard qualitativo del settore turistico. È l’obiettivo di Nicolaus, che sarà main sponsor del percorso biennale gratuito in “Design, innovazione e marketing del turismo costiero accessibile”, dell’Its Academy per l’Industria dell’ospitalità e del turismo allargato della Puglia, al via a Brindisi nell’autunno 2024.

L’obiettivo primario è formare figure professionali altamente qualificate nel comparto del turismo e delle attività costiere e marine. Persone che siano consapevoli delle più recenti tendenze e rispondano con le giuste competenze alla crescente domanda di lavoro specializzato che spesso non trova riscontro nell’offerta.

Il percorso garantisce un titolo di studio (5° livello Eqf) e intende promuovere il lavoro nel turismo in Puglia, in particolare nel territorio di Brindisi, come un’opportunità di crescita umana oltre che professionale. Proprio per questo uno dei temi cardine è il turismo accessibile, con l’obiettivo di rivolgersi a un segmento di mercato in crescita a livello globale, ma senza un’offerta adeguata in Italia.

I partecipanti acquisiranno competenze nel management dei servizi turistici, nel design del prodotto e nell’accoglienza, nel marketing e nell’innovazione, nella sostenibilità ambientale e nell’accessibilità, con particolare attenzione all’offerta legata al mare. Il profilo è trasversale con molteplici opportunità di inserimento, tra cui tour operator, strutture ricettive, marina e servizi al turismo.

Previsti due anni di didattica laboratoriale ed esperienziale, con il 40% delle ore totali in stage. La candidatura è aperta a giovani e/o adulti e/o professionisti in possesso del diploma di maturità, selezionati tramite prova scritta, colloquio orale e valutazione dei titoli. Le preiscrizioni sono aperte e disponibili online sul sito Its, con borse di studio (anche Erasmus) e agevolazioni da parte di Enti, Cciaa, Adisu e Its stesso. È possibile un supporto alla residenzialità per gli studenti fuori sede.

«La formazione è uno dei pilastri della cultura aziendale di Nicolaus – sottolinea Alessandro Arborio Mella, direttore risorse umane Nicolaus – ed è uno dei fattori che hanno fatto la differenza nel nostro percorso di crescita. Anche per questo siamo particolarmente fieri di essere al fianco di un’eccellenza scolastica quale Its per dare vita a un importante progetto formativo legato al turismo con una forte valenza territoriale».

Il legame di Nicolaus con il territorio è forte e vivo, spiega ancora Arborio Mella: «Lo abbiamo sottolineato già nel lancio della stagione sportiva 2024-2025 della squadra di basket di Brindisi, che ci vedrà coinvolti in qualità di main partner. Con orgoglio abbiamo deciso di mantenere il nostro quartier generale a Ostuni, dove sono le nostre radici e dove possiamo continuare a lavorare concretamente per la sostenibilità sociale del turismo, anche attraverso la creazione di opportunità lavorative».