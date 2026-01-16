Nicolaus-Manpower, formazione hospitality in Puglia

Tempo di formazione per il Gruppo Nicolaus che insieme alla Manpower si è reso attore proattivo delle due tappe pugliesi, a Bari e a Foggia, del progetto Future Horeca per l’orientamento e la formazione nell’ospitalità di domani.

Il progetto nazionale di orientamento e formazione promosso da ManpowerGroup in collaborazione con Apci (Associazione Professionale Cuochi Italiani) e oltre 30 aziende di primo piano del settore si articola attraverso sette tappe in diverse città italiane.

Nelle due tappe in Puglia, territorio chiave per l’industria dell’ospitalità tricolore, presso gli istituti Luigi Einaudi (Foggia), con la partecipazione delle classi degli istituti alberghieri Giannone, Notarangelo e degli enti di formazione Enaip ed Enac, e presso l’IISS Fiore di Modugno, in provincia di Bari, si sono tenuti due incontri, con la partecipazione di oltre 300 studenti, e la presenza propositiva del Gruppo Nicolaus, attraverso un coinvolgimento diretto quale realtà turistica di respiro internazionale.

Il Gruppo, che è anche main sponsor del team Valtur New Basket Brindisi e fa parte del comitato tecnico di tutte le tappe del progetto, è stato protagonista dell’organizzazione dei due appuntamenti di Foggia e Bari, coordinando il coinvolgimento degli istituti e attraverso la testimonianza del proprio direttore Hr Alessandro Arborio Mella alle tavole rotonde con studenti e docenti.

«Crediamo che il futuro del settore hospitality si giochi oggi, dentro le scuole – ha detto Mella – E il nostro obiettivo è dialogare con i ragazzi prima che lascino i banchi, per aiutarli a comprendere quanto questo mondo possa offrire se affrontato con passione e serietà. Essere stati coinvolti da un professionista di alto livello come Stefano Pregel di Manpower, ideatore di questo format coinvolgente e innovativo, è stato un onore e ha reso il confronto ancora più stimolante. Il settore dell’ospitalità è una voce di primo piano del tessuto economico pugliese e di quello nazionale e la passione con cui operiamo ogni giorno, nasce anche dal vivere la soddisfazione che può dare, dal vedere le posizioni che può aprire e dall’aver compreso che mette in evidenza la nostra Regione sulla mappa mondiale. Proprio per questo abbiamo desiderato poter fare qualcosa di concreto per ispirare i giovani, affinché riescano a vedere una carriera in questo settore come una scelta piena di senso, che può generare soddisfazione personale e valore per un territorio».

Il progetto Future Horeca include anche, in chiusura, un contest nazionale, articolato su tre prove in tre aree strategiche dell’Horeca: la creazione di piatti sostenibili per diversi segmenti della ristorazione; l’ideazione di un concept alberghiero del futuro, attento a sostenibilità e ospitalità digitale e la realizzazione di una bevanda con storytelling, per valorizzare accoglienza e servizio.

I sei migliori progetti, selezionati dal comitato tecnico composto da esperti del settore (tra cui il Gruppo Nicolaus), saranno invitati a partecipare all’evento finale nazionale presso il Cirfood District di Reggio Emilia, in programma a fine aprile.