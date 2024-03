Nicolaus si allea con Fs: sconti e benefit per chi va in vacanza in treno

Sulla scia di quanto già dichiarato da Giuseppe Pagliara a proposito di un investimento mirato all’incoming (vedi L’Agenzia di Viaggi Magazine del 26 marzo), il Gruppo Nicolaus ha siglato una partnership strategica con l’Alta velocità di Trenitalia.

Oltre agli sconti e ai benefit offerti nei resort, tale intesa incoraggia i clienti a vivere il viaggio in modalità più slow, lasciando l’auto a casa, per godersi il paesaggio che sfila dietro il finestrino.

In quest’ottica, l’accordo ha tenuto conto soprattutto della comodità della promo Trenitalia “Bagaglio Facile”, che permette di far recapitare i le valigie direttamente in hotel.

L’operazione sarà promossa congiuntamente con spazi dedicati sui siti del Gruppo Nicolaus e di Trenitalia e con azioni mirate B2B e B2C.

«Abbiamo creato un’inedita formula di vacanza nel mondo del tour operating – sottolinea Roberto Pagliara, presidente del Gruppo – grazie a una partnership dedicata, siglata con una realtà importante come Trenitalia. A sottolineare il grado di innovatività dell’operazione, la tipologia di scontistica che si applicherà sul prezzo del soggiorno per i clienti Frecciarossa e la possibilità di entrare gratuitamente o a condizioni di favore nel mondo esperienziale di Valtur».

«Mi preme rimarcare – osserva ancora Pagliara – le caratteristiche della scontistica, che va vista come un premio per chi deciderà di optare per questa modalità di trasporto. Il treno fa del viaggio un’esperienza in sé, in cui godersi la vista di ciò che ci passa davanti agli occhi, prendendosi un po’ di tempo per pensare con agio a ciò che si vorrà fare una volta arrivati e per farlo, senza fretta, insieme alle persone con cui si va in vacanza. Questo tipo di approccio ci sembra in linea con la nostra filosofia di vacanza che si basa, appunto, sulla creazione di un tempo di qualità».

E per incentivare questo nuovo modo di vivere la vacanza, appunto, la formula prevede scontistiche dedicate sui soggiorni in una selezione di strutture del Gruppo Nicolaus per chi raggiunge la località di soggiorno (o per fare ritorno a casa), viaggiando a bordo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

Ad esempio, per chi sceglie per la propria vacanza invernale o estiva il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort è prevista un’esperienza ancor più ricca ed esclusiva: l’opportunità di usufruire gratuitamente o con sconti ad hoc per esperienze di mixology art, trattamenti wellness e wine tasting incentrato su una speciale selezione di pregiate etichette del caveau dei vini del resort.

Ampia la rosa di strutture mare Italia aderenti all’iniziativa: in Puglia, Nicolaus Prime Il Gabbiano, Nicolaus Club La Giurlita, Nicolaus Club Oasi Vieste, Nicolaus Club Alimini Smile, Nicolaus Club Meditur Village, Valtur Baia del Gusmay Beach Resort; in Calabria, Nicolaus Club Solemare, Nicolaus Club Bagamoyo Resort, Nicolaus Club Salice Resort, Valtur Calabria Otium Resort; in Basilicata, Nicolaus Club Magna Grecia Resort, Nicolaus Club Toccacielo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Nicolaus-Valtur.