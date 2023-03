Nicolaus, torna l’early booking. E Valtur apre a Sharm

Estate sulla scia della prenotazione anticipata e con una programmazione più che corposa per il Gruppo Nicolaus, presente alla fiera campana (Pad.5 – Stand 508) forte anche delle prestazioni dei brand Raro, Turchese e Valtur: quest’ultimo, ad esempio, porta in evidenza la grande novità Sharm el Sheikh Laguna Vista, in Egitto.

«Prendendo in considerazione la programmazione il fattore che ci dà maggior soddisfazione, oltre alla qualità, frutto di un costante lavoro di scouting, è la capacità di coprire ottimamente sia aree geografiche diverse che differenti segmenti di mercato. Stiamo lavorando per situarci con sempre maggiore evidenza nell’ambito del posizionamento upscale, soprattutto con Valtur», commenta Gaetano Stea, direttore prodotto del Gruppo.